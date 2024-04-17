***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2024 13:28
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273494
BIST
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15:299.597
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 49,38
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.572
En Yüksek
9.717
15:2932,5323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0808
|Açılış
|: 32,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
15:2934,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,1015
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
15:292.494,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,90
|Açılış
|: 2.494,33
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler15:27
|SELGD
|58,30
|36.516.132
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|ATATP
|142,00
|221.704.317
|% 9,99
|
|BURCE
|237,90
|88.450.002
|% 9,99
|
|DAGHL
|21,04
|22.803.603
|% 9,98
|
|AKYHO
|7,76
|265.416.672
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|ENSRI
|29,52
|188.901.310
|% -8,32
|
|BRKSN
|47,12
|51.719.828
|% -7,61
|
|GRNYO
|10,82
|248.851.732
|% -6,80
|
|THYAO
|298,75
|6.628.487.807
|% 0,59
|
|YKBNK
|30,58
|4.406.402.064
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,29
|3.403.874.209
|% 1,07
|
|TUPRS
|185,50
|2.811.616.310
|% -0,27
|
|ENTRA
|13,90
|2.723.405.891
|% -6,40
|
|ZOREN
|5,88
|1.708.084.961
|% 2,80
|
|ISCTR
|12,29
|3.403.874.209
|% 1,07
|
|ENTRA
|13,90
|2.723.405.891
|% -6,40
|
|EKGYO
|10,21
|1.704.814.204
|% -4,58
|
|YKBNK
|30,58
|4.406.402.064
|% 1,93
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5290
|32,5352
|% 0,26
|
|Euro
|34,6308
|34,6428
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,4866
|40,6895
|% 0,31
|
|Frank
|35,6809
|35,8597
|% 0,30
|
|Riyal
|8,6717
|8,7152
|% 0,15
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,41
|28,44
|% 0,66
|
|Platin
|951,16
|952,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,92
|1.024,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,52
|89,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.384,50
|2.384,90
|% 0,66
|