***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.03.2022 18:16
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022- 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22.03.2022 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz'in 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012077
BIST
18:002.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 12,58
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.189
En Düşük
2.146
18:0014,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0225
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8497
En Düşük
14,7886
18:0016,3845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0458
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
18:00914,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -8,29
|Açılış
|: 914,66
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ENSRI
|15,40
|1.832.569
|% 10,00
|
|KONKA
|12,21
|110.796.555
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.369.994
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|22.086.989
|% 9,97
|
|HEKTS
|17,33
|820.106.938
|% 9,96
|
|AYEN
|11,89
|104.405.547
|% -9,99
|
|PKENT
|286,80
|181.239.160
|% -9,98
|
|SANEL
|7,00
|9.897.118
|% -7,77
|
|KRSTL
|5,80
|6.209.381
|% -7,20
|
|MIPAZ
|6,22
|20.235.668
|% -6,18
|
|THYAO
|28,54
|3.740.222.788
|% 2,22
|
|EREGL
|33,76
|3.697.244.279
|% 6,06
|
|KRDMD
|15,27
|3.111.010.767
|% 1,39
|
|GARAN
|11,94
|1.925.380.254
|% 0,93
|
|SISE
|14,33
|1.166.167.715
|% 1,63
|
|KRDMD
|15,27
|3.111.010.767
|% 1,39
|
|ODAS
|1,66
|288.751.141
|% 2,47
|
|YKBNK
|4,11
|697.072.034
|% 2,75
|
|DOHOL
|3,63
|617.498.791
|% 1,11
|
|GARAN
|11,94
|1.925.380.254
|% 0,93
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8428
|14,8467
|% 0,14
|
|Euro
|16,3802
|16,3918
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,6070
|19,7053
|% 0,71
|
|Frank
|15,8573
|15,9528
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9451
|3,9649
|% 0,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-21,91
|
|Altın Gr.
|913
|914
|-9,37
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,22
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,68
|
Seans Raporu
18:00
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17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
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17:58BEYAZ
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 952 adet işlem
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17:56ENJSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 155 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 30, 039.00 milyon TL de
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17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem