***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.12.2022 10:37
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.000.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 42.500.000,-Türk Lirası'na artırılması le ilgili işlemler 28.11.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere tamamlanmış olup, bu kapsamda Şirketimiz'in Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline onay alınmak üzere 13.12.2022 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086813
BIST
12:025.194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,70
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
12:0218,6579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
12:0219,6603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
12:021.070,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.070,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler12:02
|PKART
|31,90
|13.044.833
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|8.442.463
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.555.721
|% 9,97
|
|SASA
|117,20
|459.245.920
|% -5,56
|
|YESIL
|4,79
|29.729.834
|% -4,77
|
|DOKTA
|48,58
|65.582.058
|% -4,75
|
|SMRTG
|107,80
|402.479.286
|% -4,69
|
|ISMEN
|57,20
|92.828.671
|% -4,27
|
|ASELS
|59,55
|4.518.796.319
|% 1,19
|
|THYAO
|144,30
|3.406.896.541
|% -0,48
|
|DOAS
|156,40
|2.047.609.454
|% 2,56
|
|EKGYO
|7,92
|1.908.165.905
|% 0,51
|
|KRDMD
|17,35
|1.891.862.034
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,92
|1.908.165.905
|% 0,51
|
|SKBNK
|2,75
|377.498.367
|% -1,79
|
|DOHOL
|9,10
|1.025.250.961
|% 0,33
|
|KRDMD
|17,35
|1.891.862.034
|% 1,40
|
|IHLAS
|1,23
|137.001.394
|% -3,15
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6335
|18,6579
|% 0,11
|
|Euro
|19,6538
|19,6603
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,8033
|22,9177
|% 0,03
|
|Frank
|19,8329
|19,9524
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,10
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,53
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|4,49
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.216
|7.267
|24,00
|
|Yarım
|3.494
|3.553
|12,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.776
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,02
|14,04
|0,07
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|1,37
|
Seans Raporu
12:02
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12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KOZAA, HEKTS
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12:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 72 artarak (% 0.15 ) 4, 547
-
12:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, IHGZT, NUHCM, BALAT, UZERB, OTTO, PKART, OZSUB, CRFSA
-
12:17
BALAT, UZERB, PKART değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:17
DOKTA, IZMDC, SMRTG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında