***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.12.2023 15:29
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
42.500.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 85.000.000,-Türk Lirası'na artırılması le ilgili işlemler 09.11.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere tamamlanmış olup, bu kapsamda Şirketimiz'in Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline onay alınmak üzere 14.12.2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225805
BIST
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16:127.767
En Düşük
|Değişim
|: 3,16%
|| 238,08
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.778
16:1229,0053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0290
|Açılış
|: 29,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9294
16:1231,7741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2240
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8064
En Düşük
31,4821
16:121.897,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.898,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.905,21
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler16:12
|SAFKR
|31,28
|27.623.399
|% 9,99
|
|VRGYO
|24,72
|213.856.795
|% 9,87
|
|DIRIT
|10,04
|505.761
|% 9,85
|
|MOBTL
|5,36
|732.579.436
|% 9,84
|
|MAKTK
|5,89
|81.593.451
|% 9,68
|
|SAMAT
|55,10
|21.444.204
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|124.135.208
|% -9,82
|
|SKYMD
|11,18
|1.190.188.336
|% -9,69
|
|CATES
|68,00
|2.337.872.389
|% -9,63
|
|KSTUR
|1.750,00
|1.084.700
|% -7,89
|
|THYAO
|248,90
|6.010.147.559
|% 3,15
|
|ISCTR
|23,82
|4.169.231.878
|% 6,72
|
|AKBNK
|38,54
|4.153.207.447
|% 4,79
|
|YKBNK
|21,54
|3.800.558.942
|% 6,11
|
|SASA
|42,54
|2.978.813.250
|% -1,12
|
|ISCTR
|23,82
|4.169.231.878
|% 6,72
|
|YKBNK
|21,54
|3.800.558.942
|% 6,11
|
|MOBTL
|5,36
|732.579.436
|% 9,84
|
|EKGYO
|7,18
|921.990.615
|% 3,16
|
|AKBNK
|38,54
|4.153.207.447
|% 4,79
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9996
|29,0053
|% 0,10
|
|Euro
|31,7562
|31,7741
|% 0,71
|
|Sterlin
|36,7182
|36,9024
|% 0,67
|
|Frank
|33,2122
|33,4123
|% 0,30
|
|Riyal
|7,7109
|7,7496
|% 0,13
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,07
|24,10
|% 0,66
|
|Platin
|940,66
|941,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,28
|1.006,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,74
|75,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,52
|2.036,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27BSOKE
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 257, 069 adet işlem
-
16:26KRPLS
Yüzde 7.98 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 830, 252 adet işlem
-
16:25INVEO
Yüzde 6.33 oranında artışla 46.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 711 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 7, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 19 üstünde . İşlem hacmi 60, 967.00 milyon TL de
-
16:23FONET
Yüzde 8.02 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 449, 164 adet işlem