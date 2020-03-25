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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

25.03.2020 16:56
GÜNCEL HABERLER



***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretime geçici olarak ara verilmesi ve takiben kısa çalışma ödeneğinden (%50) faydalanılması.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim Faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanmasıdır.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
02.04.2020-09.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Şirketimiz'in bir haftalık üretim kaybının yaklaşık 60,000 adet civarında olacağı tahmin edilmekte olup, Koronavirüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, bu kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanmıştır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Şirketimiz'in bir haftalık ciro kaybının yaklaşık 3M Türk Lirası civarında olacağı tahmin edilmekte olup, Koronavirüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, bu kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanmıştır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Tekrar üretime başlandığında tedarik sıkıntısı çekmemek ve Şirket'in nakit akışının devamını sağlamak üzere gerekli tedbirler alınmıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Ülke çapında, salgın hastalık riskinin kontrol altına alınmasıdır.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
09.04.2020 tarihinde üretime başlanması planlanmakta olup, takiben kısa çalışma ödeneğinden (%50) yararlanılması planlanmaktadır.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkisi yoktur.
Açıklamalar

Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğinin sağlanmasını teminen üretime geçici bir süre  ara verilmesine karar verilmiştir.  Üretime 02.04.2020-09.04.2020 tarihleri arasında ara verilecektir. 09.04.2020 itibariyle kısa çalışma ödeneğinden (%50) de yararlanılmak suretiyle, üretime tekrar başlanacaktır. Şirketimiz'de satış, tahsilat, nakit akışı, tedarik vb. koşullarda herhangi önemli bir sıkıntı bulunmamaktadır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832140


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Tam 2.102 2.156 14,92  
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