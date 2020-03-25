***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretime geçici olarak ara verilmesi ve takiben kısa çalışma ödeneğinden (%50) faydalanılması.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim FaaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniKoronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanmasıdır.Varsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi02.04.2020-09.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiŞirketimiz'in bir haftalık üretim kaybının yaklaşık 60,000 adet civarında olacağı tahmin edilmekte olup, Koronavirüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, bu kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanmıştır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiŞirketimiz'in bir haftalık ciro kaybının yaklaşık 3M Türk Lirası civarında olacağı tahmin edilmekte olup, Koronavirüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, bu kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanmıştır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerTekrar üretime başlandığında tedarik sıkıntısı çekmemek ve Şirket'in nakit akışının devamını sağlamak üzere gerekli tedbirler alınmıştır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarÜlke çapında, salgın hastalık riskinin kontrol altına alınmasıdır.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih09.04.2020 tarihinde üretime başlanması planlanmakta olup, takiben kısa çalışma ödeneğinden (%50) yararlanılması planlanmaktadır.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiEtkisi yoktur.AçıklamalarKoronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğinin sağlanmasını teminen üretime geçici bir süre ara verilmesine karar verilmiştir. Üretime 02.04.2020-09.04.2020 tarihleri arasında ara verilecektir. 09.04.2020 itibariyle kısa çalışma ödeneğinden (%50) de yararlanılmak suretiyle, üretime tekrar başlanacaktır. Şirketimiz'de satış, tahsilat, nakit akışı, tedarik vb. koşullarda herhangi önemli bir sıkıntı bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832140BIST