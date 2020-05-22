***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 200.509 200.509 2.219.392 -1.206.350 7.571.163 6.364.813 29.590.130 29.590.130Transferler0 0 0 0 0 0 0 799.343 6.771.820 -7.571.163 -799.343 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 74.731 74.731 0 0 1.086.786 1.086.786 1.161.517 1.161.517Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.086.786 1.086.786 1.086.786 1.086.786Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 74.731 74.731 0 0 0 0 74.731 74.731Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000Dönem Sonu Bakiyeler17 10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 275.240 275.240 3.018.735 1.565.470 1.086.786 2.652.256 26.751.647 26.751.647Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 302.365 302.365 3.018.735 1.565.470 1.084.082 2.649.552 26.396.085 26.396.085Transferler0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.074.082 -1.084.082 -10.000 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 14.593 14.593 0 0 -2.100.072 -2.100.072 -2.085.479 -2.085.479Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.100.072 -2.100.072 -2.100.072 -2.100.072Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 14.593 14.593 0 0 0 0 14.593 14.593Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 -600.000 -600.000 -600.000Dönem Sonu Bakiyeler17 10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 316.958 316.958 3.028.735 2.039.552 -2.100.072 -60.520 23.710.606 23.710.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.508.849 501.848Dönem Karı (Zararı)-2.100.072 1.086.786Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.988.246 3.138.140Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 1.090.595 1.250.944Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-11.660 -68.393Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -11.660 -68.393Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler583.037 598.686Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 583.037 598.686Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler518.331 491.785Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -4.875 -18.179Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 383.384 239.889Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 -152.866 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 292.688 270.075Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 1.467.488 1.055.813Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler910.197 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 910.197 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -569.742 -190.695İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.124.479 -3.487.991Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.151.651 -2.249.100İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.151.651 -2.249.100Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.451 -48.529İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.451 -48.529Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.619.294 2.977.921Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-58.652 -1.816.003Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.661.649 -2.080.730İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.661.649 -2.080.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-69.238 -700.838Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler371.385 152.568İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)168.268 197.182İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)203.117 -44.614Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)743.137 -203.940İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler84.346 480.660Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-225.999 337.281Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)310.345 143.379Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.236.305 736.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -272.544 -276.843Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 0 41.756YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.433.756 -1.153.521Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-828.465 -1.485.878Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -521.008 -1.339.493Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -307.457 -146.385Verilen Nakit Avans ve Borçlar-605.291 332.357Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-605.291 332.357FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.972.598 5.552.419Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.759.744 6.287.035Kredilerden Nakit Girişleri4 17.759.744 6.287.035Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.699.635 -623.096Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -10.699.635 -623.096Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -232.624 -34.214Ödenen Temettüler-600.000 0Ödenen Faiz-259.762 -94.973Alınan Faiz4.875 17.667YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.029.993 4.900.746Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi14.593 -3.122NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.044.586 4.897.624DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.075.550 2.777.671DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.120.136 7.675.295Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.120.136 2.075.550Ticari Alacaklar29.711.037 23.406.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 29.711.037 23.406.520Diğer Alacaklar123.534 122.715İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 123.534 122.715Stoklar7 17.053.116 18.660.750Peşin Ödenmiş Giderler8 1.650.788 1.592.136Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 17.205 16.573Diğer Dönen Varlıklar10 1.082.894 856.895ARA TOPLAM52.758.710 46.731.139TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR52.758.710 46.731.139DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar19.744 19.744İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 19.744 19.744Maddi Duran Varlıklar12 27.216.336 29.977.746Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.708.679 1.754.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 6.510.231 3.868.594Peşin Ödenmiş Giderler8 1.106.280 500.989Ertelenmiş Vergi Varlığı23 2.803.565 2.233.823TOPLAM DURAN VARLIKLAR39.364.835 38.355.549TOPLAM VARLIKLAR92.123.545 85.086.688KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23.569.043 5.712.705İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.569.043 5.712.705Banka Kredileri4 23.569.043 5.712.705Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.106.440 5.573.047İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları611.307 630.388Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 611.307 630.388İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.495.133 4.942.659Banka Kredileri4 1.458.108 4.925.754Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 37.025 16.905Ticari Borçlar19.326.309 20.695.270İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 19.326.309 20.695.270Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.339.142 2.408.380Diğer Borçlar1.715.234 1.343.849İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,25 1.415.308 1.247.040İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 299.926 96.809Türev Araçlar26 910.197 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 754.011 309.380Kısa Vadeli Karşılıklar2.473.498 2.113.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.971.632 1.921.624Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 501.866 191.521ARA TOPLAM53.193.874 38.155.776TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.193.874 38.155.776UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.250.276 10.125.029İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.342.273 1.374.037Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.342.273 1.374.037İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.908.003 8.750.992Banka Kredileri4 2.886.000 8.750.992Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 22.003 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 298.506 0Uzun Vadeli Karşılıklar10.670.283 10.409.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 10.670.283 10.409.798TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.219.065 20.534.827TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER68.412.939 58.690.603ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.710.606 26.396.085Ödenmiş Sermaye17 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 15.137.609 15.137.609Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.712.176 -4.712.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.712.176 -4.712.176Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.712.176 -4.712.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)316.958 302.365Yabancı Para Çevrim Farkları17 316.958 302.365Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 3.028.735 3.018.735Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.039.552 1.565.470Net Dönem Karı veya Zararı-2.100.072 1.084.082TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.710.606 26.396.085TOPLAM KAYNAKLAR92.123.545 85.086.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 31.221.252 26.909.435Satışların Maliyeti18 -25.064.161 -20.588.876TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.157.091 6.320.559BRÜT KAR (ZARAR)6.157.091 6.320.559Genel Yönetim Giderleri19 -3.820.745 -2.468.784Pazarlama Giderleri19 -2.560.447 -2.362.329Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -835.412 -75.260Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.025.283 1.837.927Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -855.366 -1.058.012ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)110.404 2.194.101FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)110.404 2.194.101Finansman Giderleri22 -2.780.218 -1.298.010SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.669.814 896.091Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri569.742 190.695Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 -5.825Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 569.742 196.520SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.100.072 1.086.786DÖNEM KARI (ZARARI)-2.100.072 1.086.786Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.100.072 1.086.786Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 24 -0,21000000 0,11000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar14.593 74.731Yabancı Para Çevrim Farkları14.593 74.731Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)14.593 74.731DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.593 74.731TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.085.479 1.161.517Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.085.479 1.161.517http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846763BIST