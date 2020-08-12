***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor









799.343 6.771.820 -7.571.163 -799.343 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 85.973 85.973 0 0 1.971.770 1.971.770 2.057.743 2.057.743Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.971.770 1.971.770 1.971.770 1.971.770Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 85.973 85.973 0 0 0 0 85.973 85.973Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000Dönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 286.482 286.482 3.018.735 1.565.470 1.971.770 3.537.240 27.647.873 27.647.873Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 302.365 302.365 3.018.735 1.565.470 1.084.082 2.649.552 26.396.085 26.396.085Transferler0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.074.082 -1.084.082 -10.000 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 33.363 33.363 0 0 -2.754.803 -2.754.803 -2.721.440 -2.721.440Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.754.803 -2.754.803 -2.754.803 -2.754.803Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 33.363 33.363 0 0 0 0 33.363 33.363Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 -600.000 -600.000 -600.000Dönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 335.728 335.728 3.028.735 2.039.552 -2.754.803 -715.251 23.074.645 23.074.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI364.497 8.251.060Dönem Karı (Zararı)-2.754.803 1.971.770Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.551.728 5.887.057Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 2.716.026 2.507.981Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler57.010 -61.430Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 57.010 -61.430Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler818.074 1.137.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 818.074 1.137.806Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler634.737 668.785Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -11.517 -42.960Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 640.385 526.966Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 -180.729 -78.711Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 186.598 263.490Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 1.688.206 1.857.234Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.569.875 121.278Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 1.569.875 121.278Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -932.200 -344.597İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.157.321 959.016Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.790.341 -3.441.577İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.790.341 -3.441.577Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-66.805 -91.683İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-66.805 -91.683Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.799.861 3.519.425Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 204.103 -1.264.757Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.967.589 1.182.721İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.967.589 1.182.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.495.369 -483.263Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.015.206 789.319İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.044.706 768.219İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)29.500 21.100Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 503.517 -13.004İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-900.912 761.835Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.371.848 304.682Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)470.936 457.153Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları639.604 8.817.843Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -273.484 -551.885Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -1.623 -14.898YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.208.453 -3.121.296Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.905.961 -3.213.778Verilen Nakit Avans ve Borçlar-302.492 92.482Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-302.492 92.482FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.782.287 -5.538.307Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 31.287.865 6.892.236Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -19.783.234 -7.997.247Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -472.518 -88.386Ödenen Temettüler-600.000 -4.000.000Ödenen Faiz-661.307 -387.849Alınan Faiz11.481 42.939YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.938.331 -408.543Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.130.544 475.748NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.068.875 67.205DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.075.433 2.777.671DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 10.144.308 2.844.876Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.144.344 2.075.550Ticari Alacaklar21.796.908 23.406.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 21.796.908 23.406.520Diğer Alacaklar116.224 122.715İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 116.224 122.715Stoklar7 16.803.879 18.660.750Peşin Ödenmiş Giderler8 1.388.033 1.592.136Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18.196 16.573Diğer Dönen Varlıklar9 2.228.743 856.895ARA TOPLAM52.496.327 46.731.139TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR52.496.327 46.731.139DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar93.040 19.744İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 93.040 19.744Maddi Duran Varlıklar11 27.865.939 29.977.746Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.566.322 1.754.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 6.455.050 3.868.594Peşin Ödenmiş Giderler8 803.481 500.989Ertelenmiş Vergi Varlığı22 3.166.023 2.233.823TOPLAM DURAN VARLIKLAR39.949.855 38.355.549TOPLAM VARLIKLAR92.446.182 85.086.688KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28.779.242 5.712.705İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28.779.242 5.712.705Banka Kredileri4 28.779.242 5.712.705Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.117.945 5.573.047İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları539.626 630.388Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,24 539.626 630.388İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.578.319 4.942.659Banka Kredileri4 1.548.828 4.925.754Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 29.491 16.905Ticari Borçlar13.914.279 20.695.270İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 13.914.279 20.695.270Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 3.903.749 2.408.380Diğer Borçlar328.643 1.343.849İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 202.334 1.247.040İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 126.309 96.809Türev Araçlar25 1.569.875 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 663.644 309.380Kısa Vadeli Karşılıklar2.355.873 2.113.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.693.416 1.921.624Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 662.457 191.521ARA TOPLAM53.633.250 38.155.776TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.633.250 38.155.776UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.406.438 10.125.029İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.305.119 1.374.037Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,24 1.305.119 1.374.037İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.101.319 8.750.992Banka Kredileri4 3.083.280 8.750.992Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 18.039 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 149.253 0Uzun Vadeli Karşılıklar11.182.596 10.409.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 11.182.596 10.409.798TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.738.287 20.534.827TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER69.371.537 58.690.603ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.074.645 26.396.085Ödenmiş Sermaye16 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 15.137.609 15.137.609Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.712.176 -4.712.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.712.176 -4.712.176Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -4.712.176 -4.712.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)335.728 302.365Yabancı Para Çevrim Farkları16 335.728 302.365Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 3.028.735 3.018.735Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.039.552 1.565.470Net Dönem Karı veya Zararı-2.754.803 1.084.082TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.074.645 26.396.085TOPLAM KAYNAKLAR92.446.182 85.086.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 53.431.435 54.435.588 22.210.183 27.526.153Satışların Maliyeti17 -42.234.384 -41.635.904 -17.170.223 -21.047.028TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.197.051 12.799.684 5.039.960 6.479.125BRÜT KAR (ZARAR)11.197.051 12.799.684 5.039.960 6.479.125Genel Yönetim Giderleri18 -6.212.803 -4.968.700 -2.392.058 -2.499.916Pazarlama Giderleri18 -4.713.531 -5.157.575 -2.153.084 -2.795.246Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -1.659.538 -179.583 -824.126 -104.323Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 3.969.078 3.741.464 1.943.795 1.903.537Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.477.395 -1.740.448 -622.029 -682.436ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.102.862 4.494.842 992.458 2.300.741FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.102.862 4.494.842 992.458 2.300.741Finansman Giderleri21 -4.789.865 -2.867.669 -2.009.647 -1.569.659SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.687.003 1.627.173 -1.017.189 731.082Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri932.200 344.597 362.458 153.902Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 -11.687 0 -5.862Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 932.200 356.284 362.458 159.764SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.754.803 1.971.770 -654.731 884.984DÖNEM KARI (ZARARI)-2.754.803 1.971.770 -654.731 884.984Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.754.803 1.971.770 -654.731 884.984Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 24 -0,28000000 0,20000000 -0,07000000 0,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar33.363 85.973 18.770 11.242Yabancı Para Çevrim Farkları33.363 85.973 18.770 11.242Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)33.363 85.973 18.770 11.242DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.363 85.973 18.770 11.242TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.721.440 2.057.743 -635.961 896.226Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.721.440 2.057.743 -635.961 896.226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868456BIST