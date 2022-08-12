***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 10.000.000 15.137.609 380.032 -6.252.094 3.028.735 2.039.552 5.160.162 29.493.996 29.493.996Transferler10.000 5.150.162 -5.160.162Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-277.759 20.406.027 20.128.268 20.128.268Dönem Karı (Zararı)20.406.027 20.406.027 20.406.027Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-277.759 -277.759 -277.759Sermaye Arttırımı16.000.000 16.000.000 16.000.000Kar Payları-600.000 -600.000 -600.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)294.502 294.502 294.502Dönem Sonu Bakiyeler17 26.000.000 15.137.609 294.502 102.273 -6.252.094 3.038.735 6.589.714 20.406.027 65.316.766 65.316.766Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 15.137.609 294.504 102.273 -12.114.016 2.267.711 7.360.738 27.348.754 66.397.573 10.378.781 76.776.354Transferler1.413.314 25.935.440 -27.348.754Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.881.568 11.881.568 2.906.632 14.788.200Dönem Karı (Zararı)11.881.568 11.881.568 2.906.632 14.788.200Kar Payları-600.000 -600.000 -600.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler1.532.864 1.532.864Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 15.137.609 294.504 102.273 12.114.016 3.681.025 32.696.178 11.881.568 77.679.140 28.614.060 106.293.200Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.155.683 14.476.331Dönem Karı (Zararı)11.881.568 20.406.027Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.666.007 3.963.991Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 11.472.192 3.877.475Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8 478.810 -4.574Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.021.045 3.132.292Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 7.021.045 2.421.772Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler710.520Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.171.725 735.900Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -302.796 -42.702Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 11.474.521 778.602Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 7.702.626 437.744Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.536.616Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 0 -3.536.616Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -3.215.168 -234.696Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.965.223 -443.534Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.965.223 -443.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-73.051.594 -9.678.023Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-44.554.694 -6.201.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-44.554.694 -6.201.794Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler346.403 66.521İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)347.347 95.521İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-944 -29.000Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-45.632.149 -13.032.353Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -6.209.921 -442.624Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.977.836 11.190.328İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)32.977.836 11.190.328Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -532.262 -885.052Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.622.242 -144.179İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.685.687 -69.232İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-24.936.555 -74.947Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 1.818.349 580.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.357.086 -809.120Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13.029.002 -1.746.742Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.328.084 937.622Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-29.504.019 14.691.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -506.446 -363.899Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler23 854.782 148.235YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.681.428 -5.871.034Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.234.935 506.575Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 4.234.935 506.575Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -22.938.904 -5.237.496Verilen Nakit Avans ve Borçlar22.541 -1.140.113Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar22.541 -1.140.113FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.876.774 -3.694.199Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 16.294.502Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 16.294.502Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 85.973.200 1.600.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -30.592.503 -19.855.170Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -4.146.046 -610.590Ödenen Temettüler-600.000 -600.000Ödenen Faiz-9.060.673 -565.643Alınan Faiz302.796 42.702YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.960.337 4.911.098Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 -277.759NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.960.337 4.633.339DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 19.905.212 742.916DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 13.944.875 5.376.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.944.875 19.905.212Ticari Alacaklar138.224.084 93.669.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 138.224.084 93.669.390Diğer Alacaklar1.825.446 2.171.849İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 102.096 101.152İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.723.350 2.070.697Stoklar8 125.683.280 80.529.941Peşin Ödenmiş Giderler9 10.893.513 4.683.592Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar165.114 53.793Diğer Dönen Varlıklar10 10.584.173 5.348.500ARA TOPLAM301.320.485 206.362.277TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR301.320.485 206.362.277DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar34.320 34.320İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 34.320 34.320Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 29.396Maddi Duran Varlıklar12 109.936.915 98.218.516Kullanım Hakkı Varlıkları11 23.606.134 19.168.614Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.507.343 28.001.179Şerefiye3 2.890.023 2.890.023Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 26.617.320 25.111.156Peşin Ödenmiş Giderler9 1.892.697 1.915.238TOPLAM DURAN VARLIKLAR164.977.409 147.367.263TOPLAM VARLIKLAR466.297.894 353.729.540KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar88.853.445 22.976.567İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar88.853.445 22.976.567Banka Kredileri5 88.853.445 22.976.567Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.851.645 22.165.774İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları927.086 1.073.039Kiralama İşlemlerinden Borçlar5,25 927.086 1.073.039İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18.924.559 21.092.735Banka Kredileri5 14.983.009 17.765.672Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.941.550 3.327.063Ticari Borçlar122.115.740 89.137.904İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 122.115.740 89.137.904Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 6.767.608 7.299.870Diğer Borçlar2.923.466 30.545.708İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 0 2.685.687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.923.466 27.860.021Türev Araçlar26 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 5.448.937 2.830.588Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 966.103 0Kısa Vadeli Karşılıklar7.186.907 4.658.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.937.986 2.512.896Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.248.921 2.146.060Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.122.376 1.484.651ARA TOPLAM255.236.227 181.100.018TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER255.236.227 181.100.018UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar67.384.892 62.131.434İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.636.248 2.019.948Kiralama İşlemlerinden Borçlar5,25 1.636.248 2.019.948İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar65.748.644 60.111.486Banka Kredileri5 47.356.590 46.156.521Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 18.392.054 13.954.965Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.587.500 800.000Uzun Vadeli Karşılıklar32.342.270 28.252.761Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 32.342.270 28.252.761Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 1.453.805 4.668.973TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER104.768.467 95.853.168TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER360.004.694 276.953.186ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.679.140 66.397.573Ödenmiş Sermaye17 26.000.000 26.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 15.137.609 15.137.609Paylara İlişkin Primler (İskontolar)294.504 294.504Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.011.743 -12.011.743Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.114.016 -12.114.016Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -12.114.016 -12.114.016Yabancı Para Çevrim Farkları17 102.273 102.273Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 3.681.024 2.267.711Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları32.696.178 7.360.738Net Dönem Karı veya Zararı11.881.568 27.348.754Kontrol Gücü Olmayan Paylar28.614.060 10.378.781TOPLAM ÖZKAYNAKLAR106.293.200 76.776.354TOPLAM KAYNAKLAR466.297.894 353.729.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 341.006.963 110.254.846 183.278.338 55.833.902Satışların Maliyeti17 -273.313.606 -76.342.724 -149.634.087 -39.312.566TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)67.693.357 33.912.122 33.644.251 16.521.336BRÜT KAR (ZARAR)67.693.357 33.912.122 33.644.251 16.521.336Genel Yönetim Giderleri18 -21.646.668 -7.207.869 -9.979.163 -3.573.309Pazarlama Giderleri18 -14.262.874 -7.265.921 -7.966.697 -3.998.359Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -2.472.761 -2.547.035 -1.506.704 -1.468.937Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 22.051.744 8.070.999 12.981.438 3.204.721Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -18.489.603 -4.517.664 -11.971.130 -1.823.572ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.873.195 20.444.632 15.201.995 8.861.880Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.700.250 229.376 1.015.643 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.367.461 0 -59.839 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.205.984 20.674.008 16.157.799 8.861.880Finansman Gelirleri21 973.717 -234.300Finansman Giderleri21 -22.528.557 -1.273.178 -10.755.793 -591.644SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.677.427 20.374.547 5.402.006 8.035.936Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.110.773 31.480 1.790.321 669.061Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.104.395 -203.216 1.072.196 -116.264Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 3.215.168 234.696 718.125 785.325SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.788.200 20.406.027 7.192.327 8.704.997DÖNEM KARI (ZARARI)14.788.200 20.406.027 7.192.327 8.704.997Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.906.632 0 2.125.683 0Ana Ortaklık Payları11.881.568 20.406.027 5.066.644 8.704.997Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -277.759 220.337 -369.029Yabancı Para Çevrim Farkları-277.759 220.337 -369.029Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-277.759 220.337 -369.029DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -277.759 220.337 -369.029TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.788.200 20.128.268 7.412.664 8.335.968Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.906.632 0 2.125.683 0Ana Ortaklık Payları11.881.568 20.128.268 5.286.981 8.335.968http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055244BIST