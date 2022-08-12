***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 19:51
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 10.000.000 15.137.609 380.032 -6.252.094 3.028.735 2.039.552 5.160.162 29.493.996 29.493.996
Transferler
10.000 5.150.162 -5.160.162
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.759 20.406.027 20.128.268 20.128.268
Dönem Karı (Zararı)
20.406.027 20.406.027 20.406.027
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.759 -277.759 -277.759
Sermaye Arttırımı
16.000.000 16.000.000 16.000.000
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
294.502 294.502 294.502
Dönem Sonu Bakiyeler
17 26.000.000 15.137.609 294.502 102.273 -6.252.094 3.038.735 6.589.714 20.406.027 65.316.766 65.316.766
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 15.137.609 294.504 102.273 -12.114.016 2.267.711 7.360.738 27.348.754 66.397.573 10.378.781 76.776.354
Transferler
1.413.314 25.935.440 -27.348.754
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.881.568 11.881.568 2.906.632 14.788.200
Dönem Karı (Zararı)
11.881.568 11.881.568 2.906.632 14.788.200
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.532.864 1.532.864
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 15.137.609 294.504 102.273 12.114.016 3.681.025 32.696.178 11.881.568 77.679.140 28.614.060 106.293.200
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.155.683 14.476.331
Dönem Karı (Zararı)
11.881.568 20.406.027
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.666.007 3.963.991
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 11.472.192 3.877.475
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 478.810 -4.574
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.021.045 3.132.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 7.021.045 2.421.772
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
710.520
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.171.725 735.900
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -302.796 -42.702
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 11.474.521 778.602
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 7.702.626 437.744
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.536.616
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -3.536.616
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -3.215.168 -234.696
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.965.223 -443.534
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.965.223 -443.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-73.051.594 -9.678.023
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.554.694 -6.201.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.554.694 -6.201.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
346.403 66.521
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
347.347 95.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-944 -29.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.632.149 -13.032.353
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -6.209.921 -442.624
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.977.836 11.190.328
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32.977.836 11.190.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -532.262 -885.052
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.622.242 -144.179
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.685.687 -69.232
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.936.555 -74.947
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 1.818.349 580.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.357.086 -809.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.029.002 -1.746.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.328.084 937.622
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.504.019 14.691.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -506.446 -363.899
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
23 854.782 148.235
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.681.428 -5.871.034
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.234.935 506.575
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 4.234.935 506.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -22.938.904 -5.237.496
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
22.541 -1.140.113
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
22.541 -1.140.113
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.876.774 -3.694.199
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.294.502
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.294.502
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 85.973.200 1.600.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -30.592.503 -19.855.170
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -4.146.046 -610.590
Ödenen Temettüler
-600.000 -600.000
Ödenen Faiz
-9.060.673 -565.643
Alınan Faiz
302.796 42.702
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.960.337 4.911.098
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -277.759
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.960.337 4.633.339
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.905.212 742.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.944.875 5.376.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.944.875 19.905.212
Ticari Alacaklar
138.224.084 93.669.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 138.224.084 93.669.390
Diğer Alacaklar
1.825.446 2.171.849
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 102.096 101.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.723.350 2.070.697
Stoklar
8 125.683.280 80.529.941
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.893.513 4.683.592
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
165.114 53.793
Diğer Dönen Varlıklar
10 10.584.173 5.348.500
ARA TOPLAM
301.320.485 206.362.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
301.320.485 206.362.277
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
34.320 34.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 34.320 34.320
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 29.396
Maddi Duran Varlıklar
12 109.936.915 98.218.516
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 23.606.134 19.168.614
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.507.343 28.001.179
Şerefiye
3 2.890.023 2.890.023
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 26.617.320 25.111.156
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.892.697 1.915.238
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
164.977.409 147.367.263
TOPLAM VARLIKLAR
466.297.894 353.729.540
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
88.853.445 22.976.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
88.853.445 22.976.567
Banka Kredileri
5 88.853.445 22.976.567
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.851.645 22.165.774
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
927.086 1.073.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,25 927.086 1.073.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.924.559 21.092.735
Banka Kredileri
5 14.983.009 17.765.672
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.941.550 3.327.063
Ticari Borçlar
122.115.740 89.137.904
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 122.115.740 89.137.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 6.767.608 7.299.870
Diğer Borçlar
2.923.466 30.545.708
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 0 2.685.687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.923.466 27.860.021
Türev Araçlar
26 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 5.448.937 2.830.588
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 966.103 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.186.907 4.658.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.937.986 2.512.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.248.921 2.146.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.122.376 1.484.651
ARA TOPLAM
255.236.227 181.100.018
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
255.236.227 181.100.018
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
67.384.892 62.131.434
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.636.248 2.019.948
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,25 1.636.248 2.019.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.748.644 60.111.486
Banka Kredileri
5 47.356.590 46.156.521
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 18.392.054 13.954.965
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.587.500 800.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.342.270 28.252.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 32.342.270 28.252.761
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.453.805 4.668.973
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.768.467 95.853.168
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
360.004.694 276.953.186
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.679.140 66.397.573
Ödenmiş Sermaye
17 26.000.000 26.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 15.137.609 15.137.609
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
294.504 294.504
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.011.743 -12.011.743
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.114.016 -12.114.016
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -12.114.016 -12.114.016
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 102.273 102.273
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 3.681.024 2.267.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.696.178 7.360.738
Net Dönem Karı veya Zararı
11.881.568 27.348.754
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.614.060 10.378.781
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
106.293.200 76.776.354
TOPLAM KAYNAKLAR
466.297.894 353.729.540
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 341.006.963 110.254.846 183.278.338 55.833.902
Satışların Maliyeti
17 -273.313.606 -76.342.724 -149.634.087 -39.312.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.693.357 33.912.122 33.644.251 16.521.336
BRÜT KAR (ZARAR)
67.693.357 33.912.122 33.644.251 16.521.336
Genel Yönetim Giderleri
18 -21.646.668 -7.207.869 -9.979.163 -3.573.309
Pazarlama Giderleri
18 -14.262.874 -7.265.921 -7.966.697 -3.998.359
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -2.472.761 -2.547.035 -1.506.704 -1.468.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 22.051.744 8.070.999 12.981.438 3.204.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -18.489.603 -4.517.664 -11.971.130 -1.823.572
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.873.195 20.444.632 15.201.995 8.861.880
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.700.250 229.376 1.015.643 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.367.461 0 -59.839 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.205.984 20.674.008 16.157.799 8.861.880
Finansman Gelirleri
21 973.717 -234.300
Finansman Giderleri
21 -22.528.557 -1.273.178 -10.755.793 -591.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.677.427 20.374.547 5.402.006 8.035.936
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.110.773 31.480 1.790.321 669.061
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.104.395 -203.216 1.072.196 -116.264
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 3.215.168 234.696 718.125 785.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.788.200 20.406.027 7.192.327 8.704.997
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.788.200 20.406.027 7.192.327 8.704.997
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.906.632 0 2.125.683 0
Ana Ortaklık Payları
11.881.568 20.406.027 5.066.644 8.704.997
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -277.759 220.337 -369.029
Yabancı Para Çevrim Farkları
-277.759 220.337 -369.029
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-277.759 220.337 -369.029
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -277.759 220.337 -369.029
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.788.200 20.128.268 7.412.664 8.335.968
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.906.632 0 2.125.683 0
Ana Ortaklık Payları
11.881.568 20.128.268 5.286.981 8.335.968
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055244
BIST