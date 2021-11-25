***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 21.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.11.2021Genel Kurul Tarihi 21.12.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 13.10.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11754 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.11.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068847786 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirketimiz'in mevcut 38.000.000 (otuzsekizmilyon)-Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000 (yüzmilyon)-Türk Lirası'na çıkartılarak, sürenin 2021-2025 yılları (beş yıl) için geçerli olmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hakkında karar alınması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 genel_kurul_bilgilendirme_dokumani-genel_kurul_bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 genel_kurul_ic_yonerge-ic_yonerge.pdf - İç YönergeEk AçıklamalarŞirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 21 Aralık 2021 Salı günü saat 14.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979529BIST