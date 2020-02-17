***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 14:25
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Niğde Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 / 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimiz'in 2019 yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesi'ne 17.02.2020 tarihinde (bugün) verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş
01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819454
BIST
14:44120.770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 618,09
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:446,0494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0049
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:446,5582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:44307,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,57
|Açılış
|: 307,50
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,32
|678.602.854
|% 15,28
|
|KUTPO
|10,85
|46.843.320
|% 15,18
|
|TSPOR
|5,36
|206.566.047
|% 15,02
|
|EDIP
|2,53
|29.440.353
|% 11,95
|
|OSTIM
|2,46
|106.912.316
|% 9,82
|
|ARDYZ
|16,14
|29.972.767
|% -10,33
|
|ERBOS
|24,96
|14.813.563
|% -9,17
|
|HUBVC
|39,24
|42.026.147
|% -9,12
|
|ARSAN
|4,96
|7.731.191
|% -6,59
|
|IHGZT
|4,01
|147.187
|% -6,53
|
|ASELS
|29,16
|1.413.204.731
|% 0,28
|
|THYAO
|15,23
|1.292.333.287
|% 2,28
|
|GSRAY
|3,32
|678.602.854
|% 15,28
|
|ODAS
|2,24
|546.107.555
|% 4,19
|
|PETKM
|4,16
|367.055.769
|% 0,24
|
|ODAS
|2,24
|546.107.555
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,32
|678.602.854
|% 15,28
|
|KARSN
|1,92
|182.725.780
|% -2,54
|
|BJKAS
|2,96
|276.013.597
|% 2,78
|
|PETKM
|4,16
|367.055.769
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8495
|7,8889
|% -0,34
|
|Frank
|6,1363
|6,1733
|% -0,08
|
|Riyal
|1,6079
|1,6160
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,14
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|-3,84
|
|Yarım
|979
|1.005
|-1,86
|
|Çeyrek
|491
|502
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,26
|57,26
|-0,07
|