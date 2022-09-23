***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
23.09.2022 18:16
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Açıklama
Daha önce kamuya açıkladığımız üzere çıkarılmış sermayemiz, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 26.000.000 Türk Lirası'ndan 42.500.000 Türk Lirası'na artırılmakta olup, sermaye artırımında ihraç edilecek 16.500.000 Türk Lirası nominal değerli payların halka arzına ilişkin "taslak" izahname ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065013
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0989
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,9217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1196
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05974,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -9,66
|Açılış
|: 974,37
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.403
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.436.838
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.303
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.986.109.935
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.284.972.443
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.200.907
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.717.515.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.988.820
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.022.533
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.135.476
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4113
|18,4175
|% 0,54
|
|Euro
|17,9191
|17,9217
|% -0,66
|
|Sterlin
|20,0486
|20,1491
|% -2,42
|
|Frank
|18,6809
|18,7934
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8774
|4,9019
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-25,48
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-9,92
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.659
|6.773
|11,00
|
|Yarım
|3.237
|3.302
|1,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,86
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,42
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|-4,43
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
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17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
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17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
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17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem