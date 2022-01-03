***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artış ve Süre Uzatımı Tescil BilgisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 38.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 08.10.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.10.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.12.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 31.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili 31.12.2021 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 10485 sayılı Ticaret Sicil Gazatesi'nde yayınlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ticaret Sicili Tescili_31.12.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987641BIST