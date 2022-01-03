***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.01.2022 08:27
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artış ve Süre Uzatımı Tescil Bilgisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 38.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.10.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.12.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 31.12.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili 31.12.2021 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 10485 sayılı Ticaret Sicil Gazatesi'nde yayınlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Sicili Tescili_31.12.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987641
BIST
17:171.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 51,65
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
17:1713,0694
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -0,1851
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
17:1714,8447
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -0,2616
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
17:17761,40
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -18,27
|Açılış
|: 761,40
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler17:15
|CRFSA
|42,02
|3.212.303
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.110.121
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|342.993.934
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.585.331
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|45.780.482
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,07
|22.595.789
|% -5,70
|
|SEYKM
|9,63
|94.308.735
|% -3,89
|
|KZBGY
|30,90
|14.584.723
|% -3,44
|
|PSDTC
|27,14
|14.473.914
|% -3,21
|
|THYAO
|21,36
|1.681.885.829
|% 6,69
|
|GARAN
|11,47
|1.662.406.246
|% 1,77
|
|EREGL
|28,72
|1.105.677.225
|% 1,99
|
|SISE
|13,67
|864.810.400
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,44
|864.456.638
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,44
|864.456.638
|% 1,78
|
|ODAS
|1,39
|235.261.483
|% 3,73
|
|GARAN
|11,47
|1.662.406.246
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,20
|301.304.309
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,30
|626.983.470
|% 1,39
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0548
|13,0638
|% -1,44
|
|Euro
|14,7849
|14,8359
|% -1,79
|
|Sterlin
|17,5841
|17,6723
|% -1,61
|
|Frank
|14,2329
|14,3186
|% -1,64
|
|Riyal
|3,4731
|3,4905
|% -1,33
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-21,91
|
|Altın Gr.
|761
|761
|-18,79
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|9,55
|9,55
|-0,37
|
|B. Petrol
|77,29
|77,29
|-0,49
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, THYAO, PGSUS
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 42 artarak (% 2.88 ) 1, 694
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, EDIP, SKTAS, KRSTL, TSPOR, CRFSA, MARKA
-
17:28
EDIP, KUYAS, TOASO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:28
COSMO, SEYKM, AKFGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında