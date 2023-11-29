***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu " BBB (tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise " J2(tr) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BB / (Negatif Görünüm)", olarak belirlemiştir.Şirketimizin www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal Web Sitesi'nden de söz konusu açıklamaya ulaşılması mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221028BIST