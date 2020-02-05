***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.02.2020 17:38
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları haricinde, mevcut durum itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış yeni bir "özel durum" bulunmamaktadır.
Bu açıklama ("SPK")'nun II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'nın 05.02.2020 tarih ve BİAŞ-2-771 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817224
BIST
18:00122.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 241,11
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
18:005,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0053
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
18:006,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0197
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5774
18:00298,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,42
|Açılış
|: 298,60
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,46
|1.010.748.022
|% 15,23
|
|GYHOL
|26,70
|14.903.172
|% 14,99
|
|DITAS
|14,10
|35.212.937
|% 13,34
|
|KRGYO
|3,43
|18.833.171
|% 12,83
|
|DGKLB
|2,48
|262.103.717
|% 10,71
|
|DOKTA
|75,30
|8.930.642
|% -14,96
|
|RYGYO
|8,30
|11.505.483
|% -11,04
|
|ORMA
|5,44
|125.237
|% -9,63
|
|EGCEY
|0,68
|201.693
|% -9,33
|
|RYSAS
|9,00
|23.261.946
|% -7,60
|
|THYAO
|14,61
|2.907.893.225
|% 1,53
|
|SASA
|9,46
|1.010.748.022
|% 15,23
|
|TEKTU
|1,70
|822.122.329
|% 4,29
|
|ODAS
|2,23
|737.055.647
|% 2,29
|
|ISFIN
|4,53
|691.342.383
|% 2,26
|
|TEKTU
|1,70
|822.122.329
|% 4,29
|
|ODAS
|2,23
|737.055.647
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,75
|482.746.304
|% 1,74
|
|IHLAS
|0,91
|212.232.422
|% 1,11
|
|THYAO
|14,61
|2.907.893.225
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7278
|7,7665
|% -0,54
|
|Frank
|6,1106
|6,1475
|% -0,55
|
|Riyal
|1,5890
|1,5970
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|1,19
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|2,06
|