***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.12.2022 15:49
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış yeni bir özel durum bulunmamaktadır.
Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü'nün 21.12.2022 tarih ve 13581 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088970
BIST
16:115.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 32,70
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.426
16:1118,6763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:1119,8792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0699
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8799
En Düşük
19,7871
16:111.090,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.090,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:11
|EGEEN
|5.342,20
|641.107.574
|% 10,00
|
|AYCES
|107,80
|14.184.824
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|52.995.348
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.368.713
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|ITTFH
|3,79
|179.031.785
|% -7,56
|
|RYSAS
|23,26
|59.154.174
|% -6,96
|
|RHEAG
|4,20
|8.773.988
|% -6,67
|
|MAKTK
|6,45
|124.340.543
|% -6,66
|
|TMPOL
|34,20
|51.418.322
|% -5,42
|
|KRDMD
|18,78
|6.144.573.245
|% 3,13
|
|THYAO
|144,30
|5.386.139.298
|% -1,10
|
|AKBNK
|19,92
|4.777.814.770
|% -0,40
|
|EREGL
|42,12
|4.372.683.407
|% 0,43
|
|ISCTR
|12,83
|4.216.654.100
|% -1,00
|
|EKGYO
|8,08
|3.053.114.648
|% -1,34
|
|KRDMD
|18,78
|6.144.573.245
|% 3,13
|
|VAKBN
|12,33
|4.170.894.728
|% -2,84
|
|ISCTR
|12,83
|4.216.654.100
|% -1,00
|
|YKBNK
|12,20
|3.616.756.680
|% -0,41
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6634
|18,6714
|% 0,10
|
|Euro
|19,8658
|19,8764
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,5899
|22,7032
|% -0,22
|
|Frank
|20,1119
|20,2331
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9465
|4,9714
|% 0,05
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|7.311
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.351
|7.400
|3,00
|
|Yarım
|3.560
|3.618
|2,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.808
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,38
|-0,11
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|1,78
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26TETMT
Yüzde 5.20 oranında artışla 291.50 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 991 adet işlem
-
16:25POLTK
Yüzde 8.84 oranında artışla 1, 264.80 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 511 adet işlem
-
16:24KRONT
Yüzde 6.32 oranında artışla 131.20 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 258 adet işlem
-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 43 artarak (% 0.89 ) 4, 805
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, ULUFA, ALFAS, EGEPO, BRKVY, VKING, OZSUB, AYCES, ETILR, EGEEN