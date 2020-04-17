***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.03.2020 tarihinde "Kısa Çalışma Ödeneği" başvurusunda bulunduğumuzu kamuya açıklamıştık. 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4447 sayılı Kanun'un Geçici 25'inci maddesi ile tadil edilen 7244 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde göre "uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir" hükmü doğrultusunda, Şirketimiz'in kısa çalışma ödeneğinden yararlanması kesinleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839055BIST