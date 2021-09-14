***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 14.09.2021 tarihli (bugün) toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteği ile ayrılan Tolga Babalı'nın yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Bora Yalınay'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963826BIST