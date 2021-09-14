***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2021 19:03
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 14.09.2021 tarihli (bugün) toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteği ile ayrılan Tolga Babalı'nın yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Bora Yalınay'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963826
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|Satış
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|Dolar
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|8,4482
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|Sterlin
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|%
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|1.805
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|Altın Gr.
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|490
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|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
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|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
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|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|0,10
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