***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.12.2021 tarihli "Finansal Duran Varlık Edinimi-"Kapanış" İşlemlerinin Tamamlanması" başlıklı özel durum açıklamamıza istinaden Şirket'imiz daha önce solo olarak açıkladığı finansal raporlarını, 31 Aralık 2021 (dahil) tarihinden itibaren konsolide olarak açıklayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994756BIST