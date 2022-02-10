***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 10.02.2022 (bugün) tarihli toplantısında,11.250.000,- Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine % 70 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ("Profil Sanayi") sermayesinin nakden ve 50.959.448,-Türk Lirası tutarında artırılmak suretiyle 62.209.448,-Türk Lirasına çıkarılması kapsamında sermaye artırımının Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10.02.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylandığı görülerek Şirket'imiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 35.671.614,-Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000936BIST