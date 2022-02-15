***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.02.2022 (bugün) tarihli toplantısında, 10.02.2022 tarihli ve 2022/04 karar numaralı "Sermaye Artırımına İştirak" gündemli kararı uyarınca 11.250.000,- Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine % 70 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız olan Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ("Profil Sanayi") sermayesinin sehven 50.959.448,-Türk Lirası tutarında artırılmak suretiyle 62.209.448,-Türk Lirasına çıkarılması ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın sehven 35.671.614,-Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verildiği görülmüşse de, Profil Sanayi'nin 10.02.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağında gerçekleştirilen tadiller uyarınca Profil Sanayi nezdinde sermayenin nakden ve 47.835.073,-Türk Lirası tutarında artırılmak suretiyle 59.085.073,-Türk Lirasına çıkarılması kapsamında Şirket'imiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 33.484.551,-Türk Lirası olarak revize edilmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001944BIST