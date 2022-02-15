***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 18:45
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.02.2022 (bugün) tarihli toplantısında, 10.02.2022 tarihli ve 2022/04 karar numaralı "Sermaye Artırımına İştirak" gündemli kararı uyarınca 11.250.000,- Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine % 70 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız olan Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ("Profil Sanayi") sermayesinin sehven 50.959.448,-Türk Lirası tutarında artırılmak suretiyle 62.209.448,-Türk Lirasına çıkarılması ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın sehven 35.671.614,-Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verildiği görülmüşse de, Profil Sanayi'nin 10.02.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağında gerçekleştirilen tadiller uyarınca Profil Sanayi nezdinde sermayenin nakden ve 47.835.073,-Türk Lirası tutarında artırılmak suretiyle 59.085.073,-Türk Lirasına çıkarılması kapsamında Şirket'imiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 33.484.551,-Türk Lirası olarak revize edilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001944
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 36,22
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
18:0513,6142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0201
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6142
En Düşük
13,5879
18:0515,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0316
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4808
En Düşük
15,4437
18:05810,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -7,47
|Açılış
|: 810,52
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
808,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|791,00
|9.166.803
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|27.458.671
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,08
|2.279.411
|% 10,00
|
|ORCAY
|30,16
|52.179.250
|% 9,99
|
|POLTK
|579,20
|67.217.599
|% 9,99
|
|KAPLM
|50,05
|7.085.478
|% -9,98
|
|ETYAT
|3,99
|3.190.744
|% -9,93
|
|DAGHL
|11,66
|3.598.216
|% -8,91
|
|AVOD
|1,71
|40.288.795
|% -8,88
|
|MARKA
|3,94
|7.754.564
|% -7,29
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EREGL
|28,56
|1.508.146.107
|% 2,22
|
|SISE
|13,47
|1.177.079.061
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,31
|525.389.585
|% 2,21
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|PETKM
|8,31
|936.005.940
|% 3,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5934
|13,5981
|% 0,03
|
|Euro
|15,4413
|15,4797
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,3684
|18,4606
|% 0,23
|
|Frank
|14,6480
|14,7362
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6162
|3,6344
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-0,02
|
|Altın Gr.
|810
|811
|-7,44
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,21
|10,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,00
|93,00
|-3,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, TAVHL
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 96 artarak (% 1.77 ) 1, 834
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, CEOEM, AGYO, MERIT, DZGYO, IDGYO, PKENT, ATSYH, OYLUM, ORCAY
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17:59
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