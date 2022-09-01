***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2022 19:14
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 01.09.2022 tarihli (bugün) toplantısında Cihan Alankaya'nın Şirketimiz'de Mali İşler Direktörü olarak görevlendirilmesine ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059477
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
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|: 18,2550
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,9863
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
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1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2014
|18,2141
|% 0,16
|
|Euro
|18,1219
|18,1473
|% -0,82
|
|Sterlin
|20,9405
|21,0456
|% -0,66
|
|Frank
|18,4551
|18,5663
|% -0,41
|
|Riyal
|4,8310
|4,8553
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-15,71
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-7,31
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.691
|6.760
|-14,00
|
|Yarım
|3.260
|3.305
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.652
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,76
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-3,33
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