***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimiz'e başvuran Sayın Uğur Tevfik DOĞAN, Sayın Ahmet Fatih TAMAY ve Sayın Bülent SAVAŞ'ın başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde daha önce Yönetim Kurulumuz'un 18.04.2022 tarihli kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, adı geçen kişilerin, 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmasına,Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120580BIST