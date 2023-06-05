***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2023 18:43
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
- Şirketimiz TURQUALITY® Ana Destek Programı'na katılmaya hak kazanmış,
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın HAMLE Dijital Dönüşüm Çağrısı kapsamında Şirketimiz liderliğinde Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. katkıları ile hazırlanan "Otomotiv Direksiyon ve Süspansiyon Sistemlerinde Sensör ve IoT İçeren Elektronik Rotil Geliştirmesi" projesi ile Bakanlık tarafından Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmeye layık görülmüş,
- Yapılan denetimler sonucu, ISO27001 Bilgi Güvenliği ve Alman Otomotiv U¨reticileri Dernegˆi'nin bilgi gu¨venligˆi standardı olan TISAX belgelerini almaya hak kazanmıştır.
Kamoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156212
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2963
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,8870
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,4298
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.339,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 26,14
|Açılış
|: 1.339,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|63,80
|3.066.065.625
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.875.764
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|78.002.540
|% 10,00
|
|AVHOL
|42,90
|78.414.355
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|103.318.990
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.191.231
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.566.093
|% -9,96
|
|PAMEL
|174,40
|273.297.837
|% -4,18
|
|GMTAS
|12,40
|76.854.313
|% -4,10
|
|ATSYH
|67,20
|3.927.734
|% -3,93
|
|THYAO
|164,50
|13.027.260.249
|% 9,59
|
|KCHOL
|93,80
|5.391.716.846
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.344.645.320
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.176.865.571
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2435
|21,2480
|% 1,39
|
|Euro
|22,8406
|22,8744
|% 1,86
|
|Sterlin
|26,3360
|26,4681
|% 1,27
|
|Frank
|23,3753
|23,5161
|% 1,77
|
|Riyal
|5,6480
|5,6763
|% 1,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|11,81
|
|Altın Gr.
|1.339
|1.339
|26,27
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.411
|4.520
|-46,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.267
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,11
|0,17
|
|B. Petrol
|77,14
|77,14
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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