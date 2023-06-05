***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar- Şirketimiz TURQUALITY® Ana Destek Programı'na katılmaya hak kazanmış,- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın HAMLE Dijital Dönüşüm Çağrısı kapsamında Şirketimiz liderliğinde Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. katkıları ile hazırlanan "Otomotiv Direksiyon ve Süspansiyon Sistemlerinde Sensör ve IoT İçeren Elektronik Rotil Geliştirmesi" projesi ile Bakanlık tarafından Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmeye layık görülmüş,- Yapılan denetimler sonucu, ISO27001 Bilgi Güvenliği ve Alman Otomotiv U¨reticileri Dernegˆi'nin bilgi gu¨venligˆi standardı olan TISAX belgelerini almaya hak kazanmıştır.Kamoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156212BIST