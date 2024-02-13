***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 13.02.2024 (bugün) tarihli toplantısındaSermayesine %70 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 13 Şubat 2024 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısına istinaden 59.685.073, -Türk Lirası çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 59.500.000,-Türk Lirası artırılarak 119.185.073,-Türk Lirası'na çıkarılmasında tüm ortaklar adına yeni pay alma haklarının tamamen kullanılmasına ve artırılacak tutarın tamamının Şirketimiz tarafından ödenmesineBu çerçevede nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 59.500.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249286BIST