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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.02.2024 18:24
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un 13.02.2024 (bugün) tarihli toplantısında
Sermayesine %70 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 13 Şubat 2024 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısına istinaden 59.685.073, -Türk Lirası çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 59.500.000,-Türk Lirası artırılarak 119.185.073,-Türk Lirası'na çıkarılmasında tüm ortaklar adına yeni pay alma haklarının tamamen kullanılmasına ve artırılacak tutarın tamamının Şirketimiz tarafından ödenmesine
Bu çerçevede nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 59.500.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249286


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