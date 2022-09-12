***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Arttırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimizin 28.04.2022 ve 18.05.2022 tarihli özel durum açıklamalarına konu sermaye artırımı sürecine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olan 16.05.2022 tarihli izahnamenin bağımsız denetimden geçmiş son üç yıllık finansal tabloların yanı sıra 2022 yılı altı aylık ara dönem finansal tablolarda yer verilen bilgileri de içerecek biçimde güncellenmesinin gerekmesi ve ayrıca güncellenecek izahnamedeki sermaye artırım tutarının 16.500.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesi nedeniyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 18.05.2022 tarihinde başlatılan "Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim' sürecinin güncellenmesi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.09.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 26.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.500.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DITAS, TRADITAS91H8 26.000.000 16.500.000,000 63,46153 1,00 DITAS, TRADITAS91H8 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 26.000.000 16.500.000,000 63,46153Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.Para Birimi TRYEk AçıklamalarEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 12.09.2022 tarihli (bugün) toplantısında- Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı Kararı'nda diğer hususların yanı sıra, özetle 100.000.000,- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 26.000.000,- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 33.000.000,- Türk Lirası (% 126,92 oranında) arttırılarak 59.000.000,- Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verildiği,- Mevcut durumda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı ‘İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin ‘İzahnamede yer alacak finansal tablolar' başlıklı 11 inci maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olan 16.05.2022 tarihli izahnamenin bağımsız denetimden geçmiş son üç yıllık finansal tabloların yanı sıra 2022 yılı altı aylık ara dönem finansal tablolarda yer verilen bilgileri de içerecek biçimde güncellenmesi gerektiği görülerek1. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı Kararı'nın iptaline ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olan 16.05.2022 tarihli izahnamenin bağımsız denetimden geçmiş son üç yıllık finansal tabloların yanı sıra 2022 yılı altı aylık ara dönem finansal tablolarda yer verilen bilgileri de içerecek biçimde güncellenmesine,2. Güncellenecek izahnamedeki sermaye artırım tutarının 16.500.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesine bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye' başlığı taşıyan 6 ncı maddesinin Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 100.000.000,- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 26.000.000,- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 16.500.000,- Türk Lirası (% 63,46 oranında) arttırılarak 42.500.000,- Türk Lirası'na çıkarılmasına,3. Şirket'in % 68,24 oranında ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere işbu Yönetim kurulu Kararı tarihi itibarıyla Şirket hesaplarına intikal ettirilen toplam 10.000.000,- Türk Lirası tutarındaki ‘sermaye avansı'nın tamamının sermaye artırımında kullanılmasına,4. Artırılacak 16.500.000,- Türk Lirası sermayeyi temsil eden 1,- Türk Lirası itibari değerli ve tamamı hamiline yazılı 16.500.000 adet payın, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri gereğince ve bu düzenlemelere uygun olarak, kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,5. İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların, 'borsada işlem gören' nitelikte oluşturulmasına,6. Yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,- Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,- Türk Lirası olarak belirlenmesine,7. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,8. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,9. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanılmasından sonra kalan payların, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Birincil Piyasa'da halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde, söz konusu payların, Borsa'da halka arz süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, Borsa'da halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, Şirket hâkim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından verilen …../09/2022 tarihli ‘Satınalma Taahhütnamesi' kapsamında, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınmasına,10. İhraç edilecek payların kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç) dağıtım tarihi itibarıyla, dağıtılmasına karar verilen karın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,11. İşbu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı ‘Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu Karar eki ‘Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu'nun onaylamasına ve kamuya açıklamasına,12. Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Arttırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062466BIST