***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İzahname Onayı ve Yeni Pay Alma Haklarının BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni ISIN VE İBAN BİLGİSİ EKLENMESİYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.09.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 26.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.500.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DITAS, TRADITAS91H8 26.000.000 16.500.000,000 63,46153 1,00 DITAS, TRADITAS91H8 Hamiline DITAS(RÜÇHAN), TRRDITS00026Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 26.000.000 16.500.000,000 63,46153Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 08.11.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.11.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 23.09.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 03.11.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 10.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 09.11.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar26.000.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 42.500.000,-Türk Lirası'naartırılmasında ihraç edilecek, 16.500.000,-Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin İzahname'nin onaylandığı, SermayePiyasası Kurulu (SPK)'nun 04.11.2022 tarihli ve 28232 sayılı yazısı ile Ortaklığımıza bildirilmiştir.Ortaklarımızın ellerindeki payların %63,46153 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları,İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak, 08/11/2022 ile 22/11/2022 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,-Türk Lirası nominal değerli bir pay, 1,-Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.Kullanılmayan yeni pay alma hakları Borsa Birincil Piyasa'da 2 (iki) işgünü süre ile halka arz edilecektir.Halka arz sonucunda satılamayan pay kalması durumunda, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. satılamayan payları satınalmayı taahhüt etmiştir.SPK onaylı İzahname'ye ayrıca Şirketimizin www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de ulaşılmasımümkündür.Eklenen DökümanlarEK: 1 26 10 2022 tarihli Fon Kulan_m Yeri Raporu.pdfEK: 2 Ditaş İzahname_SPK Onaylı (2).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077464BIST