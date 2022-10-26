***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
26.10.2022 16:42
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.09.2022-23.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.10.2022 (bugün) tarihli toplantısında, özetle
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.09.2022 tarihli Kararı ekinde onaylanan ve kamuya açıklanan '12.09.2022 Tarihli Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu'nun işbu özel durum açıklamamızın ekinde yer alan "26.10.2022 tarihli ‘Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu" olarak güncellenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074349
BIST
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En Düşük
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|38,50
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|
|HEDEF
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|BRYAT
|783,60
|99.937.481
|% 9,99
|
|TUREX
|16,07
|30.959.581
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|189.480.477
|% 9,98
|
|AGYO
|7,53
|59.779.480
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,65
|3.825.318
|% -5,91
|
|OZRDN
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|2.724.957.160
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|367,30
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|ODAS
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|17:19
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5998
|18,6090
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|Sterlin
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|Frank
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|% 0,60
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|Riyal
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|17:19
|Alış
|Satış
|%
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|1.671
|17,63
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|Altın Gr.
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|997
|8,31
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|6.778
|28,00
|
|Tam
|6.702
|6.769
|11,00
|
|Yarım
|3.266
|3.306
|5,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.656
|4,00
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|Gümüş.Ons
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|19,68
|0,32
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|Gümüş Gr.
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|11,72
|0,13
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