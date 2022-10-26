***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.09.2022-23.09.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.10.2022 (bugün) tarihli toplantısında, özetleŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.09.2022 tarihli Kararı ekinde onaylanan ve kamuya açıklanan '12.09.2022 Tarihli Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu'nun işbu özel durum açıklamamızın ekinde yer alan "26.10.2022 tarihli ‘Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu" olarak güncellenmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074349BIST