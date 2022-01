***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiProfil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otomotiv sanayii için her türlü profil ve yedek parça imalat ve alım satımı 11250000 7875000 TRY 70 Bağlı Ortaklık3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otomotiv sanayii için sac kalıp üretimi 600000 420000 TRY 70 Bağlı Oratklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994752BIST