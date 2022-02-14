***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.02.2022 09:27
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Volkan Çiçek Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 10.02.2022 0212 997 03 00 volkanc@doganholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209208-702276
Yeşim Akbulut Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 06.07.2021 0212 997 03 00 yesimakbulut@ditas.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001421
BIST
14:422.050
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 48,27
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
14:4213,6454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0532
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
14:4215,4905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1283
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
14:42812,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -5,31
|Açılış
|: 812,65
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler14:40
|DZGYO
|3,30
|27.000.182
|% 10,00
|
|PKENT
|791,00
|8.095.789
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|39.054.175
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.637.330
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,72
|2.166.511
|% 9,93
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|AVOD
|1,74
|28.876.629
|% -7,28
|
|DERHL
|4,91
|20.343.570
|% -5,21
|
|SERVE
|18,34
|503.279
|% -4,92
|
|ORCAY
|26,08
|22.247.404
|% -4,89
|
|THYAO
|29,68
|4.419.623.602
|% 3,78
|
|KRDMD
|11,90
|1.333.079.536
|% 3,39
|
|EREGL
|28,82
|1.003.864.147
|% 3,15
|
|YKBNK
|4,13
|988.464.475
|% 1,23
|
|KOZAL
|129,30
|762.138.840
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,13
|988.464.475
|% 1,23
|
|THYAO
|29,68
|4.419.623.602
|% 3,78
|
|EKGYO
|2,32
|329.202.691
|% 2,65
|
|KRDMD
|11,90
|1.333.079.536
|% 3,39
|
|PETKM
|8,33
|600.707.481
|% 3,48
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6425
|13,6531
|% 0,45
|
|Euro
|15,4797
|15,4919
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,4220
|18,5144
|% 0,52
|
|Frank
|14,6956
|14,7842
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6211
|3,6392
|% 0,26
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-20,48
|
|Altın Gr.
|812
|813
|-5,31
|
|Cumhuriyet
|5.404
|5.486
|9,00
|
|Tam
|5.377
|5.514
|8,97
|
|Yarım
|2.599
|2.667
|4,34
|
|Çeyrek
|1.304
|1.334
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,22
|10,23
|-0,20
|
|B. Petrol
|93,55
|93,55
|-2,93
|