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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.02.2022 09:27
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Volkan Çiçek Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 10.02.2022 0212 997 03 00 volkanc@doganholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209208-702276
Yeşim Akbulut Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 06.07.2021 0212 997 03 00 yesimakbulut@ditas.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001421


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BIST En Aktif Hisseler14:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DZGYO 3,30 27.000.182 % 10,00  
PKENT 791,00 8.095.789 % 10,00  
CEOEM 16,77 39.054.175 % 9,97  
OYLUM 5,87 11.637.330 % 9,93  
ATSYH 14,72 2.166.511 % 9,93  
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14:40 Alış Satış %  
Dolar 13,6425 13,6531 % 0,45  
Euro 15,4797 15,4919 % 0,84  
Sterlin 18,4220 18,5144 % 0,52  
Frank 14,6956 14,7842 % 0,51  
Riyal 3,6211 3,6392 % 0,26  
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14:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.852 -20,48  
Altın Gr. 812 813 -5,31  
Cumhuriyet 5.404 5.486 9,00  
Tam 5.377 5.514 8,97  
Yarım 2.599 2.667 4,34  
Çeyrek 1.304 1.334 2,17  
Gümüş.Ons 23,26 23,28 -0,59  
Gümüş Gr. 10,22 10,23 -0,20  
B. Petrol 93,55 93,55 -2,93  
Seans Raporu 14:40
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