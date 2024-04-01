***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiProfil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otomotiv sanayii için her türlü profil ve yedek parça imalat ve alım satımı 119185073 101279551 TRY 84,98 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265395BIST