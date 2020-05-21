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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

21.05.2020 19:25
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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                         Yönetim Kurulumuz'un 21.05.2020 tarihli(bugün) toplantısında
Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline
İCRA KURULU
 ADI SOYADI                               GÖREVİ
- Osman Zeki Sever                      Başkan
- Süleyman Gökalp                        Üye
- Mustafa Bakır                              Üye
-Tezay Kartal                                 Üye
Kurulumuz Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, ilgili Komiteler'in başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine
 DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE   
 ADI SOYADI                 GÖREVİ
- Uğur Tevfik Doğan         Başkan
- Salih Ertör                     Üye
 KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
 ADI SOYADI                  GÖREVİ
- Uğur Tevfik Doğan        Başkan
- Salih Ertör                      Üye
- Anıl Deniz Gültekin         Üye   
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, 
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI                    GÖREVİ
- Uğur Tevfik Doğan           Başkan
- Ahmet Toksoy                  Üye
- Salih Ertör                        Üye
 
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
 
karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846378


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