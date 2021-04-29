***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 29.04.2021 tarihli (bugün) toplantısındaŞirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkilineİCRA KURULUADI SOYADI GÖREVİ- Osman Zeki Sever Başkan- Kubilay Ergün Üye- Tuncay Aykaç Üye- Tezay Kartal ÜyeKurulumuz Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, ilgili Komiteler'in başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesineDENETİMDEN SORUMLU KOMİTEADI SOYADI GÖREVİ- Uğur Tevfik Doğan Başkan- Salih Ertör ÜyeKURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİADI SOYADI GÖREVİ- Uğur Tevfik Doğan Başkan- Salih Ertör Üye- Anıl Deniz Gültekin ÜyeKurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkilineRİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİADI SOYADI GÖREVİ- Uğur Tevfik Doğan Başkan- Salih Ertör Üye- Ahmet Toksoy ÜyeKomite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932626BIST