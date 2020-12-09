***DITAS* *DOHOL*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DITAS******DOHOL*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DOHOLYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 38.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A - B - C - D Grubu, DITAS, TRADITAS91H8 10.000.000 16.000.000,000 160,00000 1,00 A - B - C - D Grubu, DITAS, TRADITAS91H8 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 10.000.000 16.000.000,000 160,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.Para Birimi TRYEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 09.12.2020 tarihli (bugün) toplantısında1)Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulumuz'a verdiği yetkiye istinaden, 38.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %160 oranında artırılarak 26.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına,2) Artırılan 16.000.000,-Türk Lirası sermayeyi temsil eden 1,-Türk Lirası itibari değerli ve tamamı hamiline yazılı 16.000.000 adet payın, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri gereğince ve bu düzenlemelere uygun olarak, kayden izle