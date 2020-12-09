***DITAS* *DOHOL*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.12.2020 19:02
***DITAS******DOHOL*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DOHOL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 38.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A - B - C - D Grubu, DITAS, TRADITAS91H8 10.000.000 16.000.000,000 160,00000 1,00 A - B - C - D Grubu, DITAS, TRADITAS91H8 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 10.000.000 16.000.000,000 160,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 09.12.2020 tarihli (bugün) toplantısında
1)Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulumuz'a verdiği yetkiye istinaden, 38.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %160 oranında artırılarak 26.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına,
2) Artırılan 16.000.000,-Türk Lirası sermayeyi temsil eden 1,-Türk Lirası itibari değerli ve tamamı hamiline yazılı 16.000.000 adet payın, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri gereğince ve bu düzenlemelere uygun olarak, kayden izle