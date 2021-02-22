***DITAS* *DOHOL*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.02.2021 14:00
***DITAS******DOHOL*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İzahname Onayı ve Yeni Pay Alma Haklarının Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DOHOL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 38.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan IS
14:491.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
14:497,0104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0290
|Açılış
|: 7,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
14:498,5144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0506
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5228
En Düşük
8,4299
14:49404,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,87
|Açılış
|: 404,89
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler14:49
|BANVT
|59,40
|6.757.864
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|29.510.573
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|45.040.597
|% 9,99
|
|LINK
|42,70
|48.272.748
|% 9,99
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,42
|2.122.615.267
|% -9,82
|
|SASA
|40,42
|2.122.615.267
|% -9,82
|
|THYAO
|12,65
|1.362.953.964
|% 2,85
|
|KOZAL
|141,70
|1.119.442.356
|% -2,21
|
|VAKBN
|4,72
|850.439.198
|% -1,67
|
|KARSN
|5,40
|769.201.992
|% 3,65
|
|TSKB
|1,79
|357.014.198
|% 2,87
|
|VAKBN
|4,72
|850.439.198
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,46
|357.465.653
|% 0,82
|
|KARSN
|5,40
|769.201.992
|% 3,65
|
|ODAS
|4,10
|486.593.929
|% 2,50
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0087
|7,0104
|% 0,42
|
|Euro
|8,5092
|8,5144
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,8051
|9,8543
|% 0,58
|
|Frank
|7,7730
|7,8198
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8623
|1,8716
|% 0,35
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|14,56
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,92
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.680
|2.747
|35,61
|
|Yarım
|1.295
|1.329
|17,23
|
|Çeyrek
|650
|665
|8,61
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,09
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,48
|
Seans Raporu
14:49
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15:00SKTAS
Yüzde 4.54 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 715, 363 adet işlem
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14:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 96 kaybederek (% -0.06 ) 1, 621
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14:59XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 21, 320.00 milyon TL de
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14:58BUCIM
Yüzde 7.41 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 940, 245 adet işlem
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14:57SARKY
Yüzde 8.00 oranında artışla 11.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 328, 982 adet işlem