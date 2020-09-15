***DITAS* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.09.2020 09:25
***DITAS******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, doğrudan bağlı ortaklığı Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. hisselerinde 14.09.2020 tarihinde, 35,00 - 38,01 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 35,62 TL) 47.831 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. sermayesindeki payımız 14.09.2020 tarihi itibariyle %71,46 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/09/2020 47.831 47.831 7.194.165,42 7.146.334,42 % 71,94 % 71,94 % 71,46 % 71,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875041
BIST
10:461.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,54
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:467,4947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:468,9055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:46472,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,60
|Açılış
|: 472,37
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:44
|CRFSA
|12,32
|3.233.581
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|833.496
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|40.733.411
|% -9,99
|
|LKMNH
|11,66
|47.595.022
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,96
|17.521.381
|% -9,49
|
|BJKAS
|3,38
|16.698.237
|% -8,65
|
|KRDMD
|3,14
|420.825.702
|% -0,32
|
|SISE
|6,41
|197.140.165
|% -0,31
|
|VAKKO
|6,20
|91.721.031
|% 0,16
|
|BIMAS
|71,40
|74.097.216
|% 1,56
|
|SKBNK
|1,47
|73.102.037
|% 1,38
|
|KRDMD
|3,14
|420.825.702
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,47
|73.102.037
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,07
|51.608.490
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,85
|68.178.730
|% 1,09
|
|SISE
|6,41
|197.140.165
|% -0,31
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4904
|7,4946
|% 0,14
|
|Euro
|8,8995
|8,9053
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,5984
|9,6466
|% 0,16
|
|Frank
|8,2248
|8,2743
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9899
|1,9999
|% 0,05
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|4,96
|
|Altın Gr.
|473
|473
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|39,42
|39,42
|-0,19
|