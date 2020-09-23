***DITAS* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2020 18:42
***DITAS******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, doğrudan bağlı ortaklığı Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. hisselerinde 23.09.2020 (bugün) tarihinde, 33,12 - 33,42 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 33,17 TL) 16.775 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. sermayesindeki payımız 23.09.2020 (bugün) tarihi itibariyle %70,30 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/09/2020 16.775 16.775 7.046.334,42 7.029.559,42 % 70,46 % 70,46 % 70,3 % 70,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876374
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.110
En Düşük
1.099
18:057,7020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,7360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,7105
En Düşük
7,6530
18:058,9918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0132
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0095
En Düşük
8,9397
18:05462,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -6,10
|Açılış
|: 462,29
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|11,44
|53.930.608
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|MRSHL
|314,60
|35.981.254
|% 10,00
|
|PKENT
|890,10
|513.800
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|1.767.825
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|IDEAS
|7,92
|3.107.222
|% -10,00
|
|YONGA
|48,16
|2.568.565
|% -9,98
|
|TLMAN
|28,14
|25.246.925
|% -9,98
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|GARAN
|6,58
|646.018.539
|% 1,70
|
|AVOD
|4,54
|531.123.316
|% 7,08
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,07
|202.734.596
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6963
|7,7025
|% 0,52
|
|Euro
|8,9845
|8,9936
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,7956
|9,8447
|% 0,62
|
|Frank
|8,3123
|8,3623
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0483
|2,0586
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-34,93
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-5,94
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|-1,37
|
|Gümüş Gr.
|5,71
|5,72
|-0,30
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|0,34
|