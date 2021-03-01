***DITAS* *EMKEL* *IZMDC* *AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.03.2021 09:32
***DITAS******EMKEL******IZMDC******AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSUE, DITAS, EMKEL, IZMDC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 03/03/2021) DITAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 03/03/2021) EMKEL.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 05/03/2021) IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913830
BIST
13:461.503
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 32,03
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.504
En Düşük
1.491
13:467,2759
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -0,1490
|Açılış
|: 7,2850
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|Önceki Kapanış
|: 7,4050
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7,4326
En Düşük
7,2652
13:468,7713
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,1981
|Açılış
|: 8,7800
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|Önceki Kapanış
|: 8,9750
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8,9994
En Düşük
8,7564
13:46408,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -3,63
|Açılış
|: 408,76
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|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
408,67
BIST En Aktif Hisseler13:46
|DYOBY
|14,52
|13.052.504
|% 10,00
|
|ITTFH
|2,75
|33.538.483
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.138.757
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.568.658
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|514.514
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,38
|44.506.729
|% -4,03
|
|GSRAY
|4,12
|160.811.302
|% -3,51
|
|SISE
|7,51
|1.486.616.032
|% 5,33
|
|THYAO
|13,90
|1.047.142.401
|% 3,04
|
|GARAN
|9,00
|714.895.919
|% 0,90
|
|KOZAL
|132,20
|688.348.686
|% 2,32
|
|GUBRF
|82,10
|491.438.329
|% 2,88
|
|SISE
|7,51
|1.486.616.032
|% 5,33
|
|EKGYO
|2,28
|211.992.135
|% 2,24
|
|GARAN
|9,00
|714.895.919
|% 0,90
|
|THYAO
|13,90
|1.047.142.401
|% 3,04
|
|IHLAS
|0,91
|67.625.848
|% 3,41
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2673
|7,2759
|% -2,01
|
|Euro
|8,7599
|8,7713
|% -2,21
|
|Sterlin
|10,1272
|10,1780
|% -1,78
|
|Frank
|7,9343
|7,9820
|% -2,41
|
|Riyal
|1,9342
|1,9439
|% -2,01
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|19,40
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.778
|-58,00
|
|Tam
|2.709
|2.777
|-70,33
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-34,02
|
|Çeyrek
|657
|672
|-17,01
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,21
|65,21
|0,78
|