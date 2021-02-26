***DITAS* *EREGL* *JANTS* *ISBIR* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***DITAS******EREGL******JANTS******ISBIR******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, DITAS, EREGL, ISBIR, JANTSSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E İLHAN GÜRAĞAÇ 2.646,270DITAS 2 DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. E ZEYNEP GİRAY 65,551EREGL 3 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E HÜSEYİN KENAN ÖZBAYRAK 358,650ISBIR 4 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E HARUN BEKTAŞ 1,620JANTS 5 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HATİCE KAPUCU 162,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913340BIST