***DITAS* *GOLTS* *MAC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.09.2022 09:21
***DITAS******GOLTS******MAC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DITAS, GOLTS]
İlgili Fonlar [MAC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065553
BIST
10:423.267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,26
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.267
En Düşük
3.242
10:4218,5037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0552
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5037
En Düşük
18,4132
10:4217,7799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0900
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,7799
En Düşük
17,6326
10:42962,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,83
|Açılış
|: 962,09
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ALKIM
|34,76
|104.168.412
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|74.554.946
|% 9,93
|
|DERHL
|4,25
|26.538.873
|% 9,54
|
|ALKA
|77,85
|15.528.048
|% 8,20
|
|HKTM
|41,50
|27.110.888
|% 7,01
|
|LIDFA
|4,66
|7.132.175
|% -32,46
|
|ULUFA
|5,19
|1.265.249
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|5.333.969
|% -9,89
|
|EGSER
|29,48
|35.975.728
|% -7,87
|
|SKBNK
|1,93
|215.747.155
|% -6,31
|
|SASA
|69,15
|633.872.762
|% 0,22
|
|THYAO
|70,50
|534.101.335
|% -0,70
|
|EKGYO
|4,01
|344.561.250
|% 0,75
|
|HEKTS
|56,10
|317.114.407
|% 2,00
|
|GARAN
|19,68
|309.969.643
|% 0,31
|
|SKBNK
|1,93
|215.747.155
|% -6,31
|
|EKGYO
|4,01
|344.561.250
|% 0,75
|
|TSKB
|2,47
|119.748.356
|% -2,37
|
|ZOREN
|3,61
|172.599.094
|% -5,74
|
|YKBNK
|7,24
|243.825.737
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4948
|18,5037
|% 0,30
|
|Euro
|17,7599
|17,7799
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,6929
|19,7917
|% -0,19
|
|Frank
|18,5458
|18,6575
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8991
|4,9236
|% 0,25
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-8,02
|
|Altın Gr.
|961
|961
|-4,74
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.548
|6.635
|-41,00
|
|Yarım
|3.186
|3.244
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.622
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|-0,19
|
|B. Petrol
|83,21
|83,21
|-1,66
|