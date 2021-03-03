***DITAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
03.03.2021 13:32
***DITAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [DITAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/03/2021
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
03/03/2021
Açıklamalar
Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere DITAS.TR pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (03/03/2021) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914764
BIST
14:251.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 22,17
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
14:257,3705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3838
En Düşük
7,2936
14:258,9023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9294
En Düşük
8,8181
14:25408,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,66
|Açılış
|: 408,51
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler14:25
|BOSSA
|24,42
|29.397.331
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.062.338
|% 9,99
|
|KSTUR
|387,40
|2.166.713
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|138.925.888
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|33.640.456
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|54,00
|33.974.553
|% -8,47
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,91
|1.945.459.884
|% 0,68
|
|KRDMD
|7,17
|1.415.243.767
|% 4,98
|
|GARAN
|9,37
|985.300.516
|% 1,85
|
|SISE
|7,75
|915.232.689
|% 0,26
|
|EREGL
|15,77
|886.299.128
|% 4,44
|
|KRDMD
|7,17
|1.415.243.767
|% 4,98
|
|PETKM
|5,63
|860.771.702
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,41
|207.507.078
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,45
|362.519.702
|% 1,24
|
|THYAO
|14,91
|1.945.459.884
|% 0,68
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3673
|7,3705
|% 0,14
|
|Euro
|8,8968
|8,9023
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,2589
|10,3103
|% 0,12
|
|Frank
|8,0004
|8,0486
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9567
|1,9665
|% 0,04
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-9,93
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|2,00
|
|Tam
|2.702
|2.770
|-0,56
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|-0,27
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|1,16
|