***DJIST*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***DJIST*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [DJIST]TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIŞirketin Eski UnvanıQNB FİNANS PORTFÖY DOW JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONUŞirketin Yeni UnvanıQNB FİNANS PORTFÖY QNB FİNANSBANK TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONUEski Bülten AdıQNB FINANSPORTFOY DJIST HSY BYFYeni Bülten AdıQNB FINANSPORTFOY TEMIZ ENERJI HSY BYFEski KodDJISTYeni KodQTEMZKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi19/04/2024AçıklamalarQNB FİNANS PORTFÖY DOW JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU'nun ünvanının QNB FİNANS PORTFÖY QNB FİNANSBANK TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU olarak değişmesi nedeniyle Borsamız Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarında işlem görmekte olan ilgili katılma belgelerinin bülten adı 19/04/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "QNB FINANSPORTFOY TEMIZ ENERJI HSY BYF" olarak mevcut "DJIST" işlem kodu 19/04/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "QTEMZ" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273906BIST