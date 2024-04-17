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***DJIST*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği

17.04.2024 17:24
***DJIST*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği


***DJIST*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [DJIST]
Türkçe
Kod Değişikliği

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Bildirim İçeriği

İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
Şirketin Eski Unvanı
QNB FİNANS PORTFÖY DOW JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
Şirketin Yeni Unvanı
QNB FİNANS PORTFÖY QNB FİNANSBANK TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
Eski Bülten Adı
QNB FINANSPORTFOY DJIST HSY BYF
Yeni Bülten Adı
QNB FINANSPORTFOY TEMIZ ENERJI HSY BYF
Eski Kod
DJIST
Yeni Kod
QTEMZ
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
19/04/2024
Açıklamalar

QNB FİNANS PORTFÖY DOW JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU'nun ünvanının QNB FİNANS PORTFÖY QNB FİNANSBANK TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU olarak değişmesi nedeniyle Borsamız Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarında işlem görmekte olan ilgili katılma belgelerinin bülten adı 19/04/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "QNB FINANSPORTFOY TEMIZ ENERJI HSY BYF" olarak mevcut "DJIST" işlem kodu 19/04/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "QTEMZ" olarak değiştirilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273906


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KTLEV 155,20 290.307.894 % 9,99  
ATATP 142,00 229.334.261 % 9,99  
BURCE 237,90 131.597.990 % 9,99  
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Frank 35,6156 35,7942 % 0,11  
Riyal 8,6613 8,7047 % 0,03  
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Gümüş ONS 28,67 28,70 % 0,66  
Platin 954,10 955,34 % 0,66  
Paladyum 1.043,43 1.044,26 % 0,66  
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