***DJIST*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
17.04.2024 17:24
***DJIST*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [DJIST]
Türkçe
Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
Şirketin Eski Unvanı
QNB FİNANS PORTFÖY DOW JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
Şirketin Yeni Unvanı
QNB FİNANS PORTFÖY QNB FİNANSBANK TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
Eski Bülten Adı
QNB FINANSPORTFOY DJIST HSY BYF
Yeni Bülten Adı
QNB FINANSPORTFOY TEMIZ ENERJI HSY BYF
Eski Kod
DJIST
Yeni Kod
QTEMZ
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
19/04/2024
Açıklamalar
QNB FİNANS PORTFÖY DOW JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU'nun ünvanının QNB FİNANS PORTFÖY QNB FİNANSBANK TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU olarak değişmesi nedeniyle Borsamız Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarında işlem görmekte olan ilgili katılma belgelerinin bülten adı 19/04/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "QNB FINANSPORTFOY TEMIZ ENERJI HSY BYF" olarak mevcut "DJIST" işlem kodu 19/04/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "QTEMZ" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273906
BIST
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17:409.557
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 9,00
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
17:4032,5128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0613
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
17:4034,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0683
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
17:402.501,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,76
|Açılış
|: 2.499,53
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|KTLEV
|155,20
|290.307.894
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|229.334.261
|% 9,99
|
|BURCE
|237,90
|131.597.990
|% 9,99
|
|DAGHL
|21,04
|23.806.980
|% 9,98
|
|DITAS
|20,88
|53.004.473
|% -10,00
|
|GRNYO
|10,45
|309.692.418
|% -9,99
|
|CELHA
|41,62
|84.693.908
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.101.032
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|THYAO
|298,00
|8.661.331.327
|% 0,34
|
|YKBNK
|30,50
|5.304.522.810
|% 1,67
|
|ISCTR
|12,29
|4.430.049.510
|% 1,07
|
|AKBNK
|56,40
|4.374.145.920
|% 0,98
|
|TUPRS
|186,20
|4.085.840.039
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,29
|4.430.049.510
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,86
|2.017.974.514
|% 2,45
|
|ENTRA
|14,04
|3.718.785.972
|% -5,45
|
|EKGYO
|10,25
|2.035.536.396
|% -4,21
|
|YKBNK
|30,50
|5.304.522.810
|% 1,67
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5077
|32,5128
|% 0,19
|
|Euro
|34,5990
|34,6131
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,4840
|40,6869
|% 0,31
|
|Frank
|35,6156
|35,7942
|% 0,11
|
|Riyal
|8,6613
|8,7047
|% 0,03
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,67
|28,70
|% 0,66
|
|Platin
|954,10
|955,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.043,43
|1.044,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,96
|88,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.391,03
|2.391,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:57YAYLA
Yüzde 9.94 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 708, 153 adet işlem
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17:56DNISI
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 238, 463 adet işlem
-
17:55SNICA
Yüzde 7.66 oranında artışla 37.96 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 198, 547 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 9, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 89, 408.00 milyon TL de
-
17:53DGNMO
Yüzde 5.41 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 803, 591 adet işlem