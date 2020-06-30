***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Kooplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER124.266 69.480 193.746 115.589 58.018 173.607GARANTİ VE KEFALETLER124.266 65.728 189.994 115.589 58.018 173.607Teminat Mektupları124.266 16.903 141.169 115.589 16.302 131.891Diğer Teminat Mektupları124.266 16.903 141.169 115.589 16.302 131.891Diğer Garantilerimizden48.825 48.825 41.716 41.716TAAHHÜTLER0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3.752 3.752Alım Satım Amaçlı İşlemler3.752 3.752Diğer3.752 3.752EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER86.600 86.600 86.600 86.600EMANET KIYMETLER750 750 750 750Tahsile Alınan Çekler750 750 750 750REHİNLİ KIYMETLER85.850 85.850 85.850 85.850Teminat Senetleri850 850 850 850Gayrimenkul85.000 85.000 85.000 85.000KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI210.866 69.480 280.346 202.189 58.018 260.207Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ3.835 7.222Kredilerden Alınan Faizler2.263 4.354Zorunlu Karşılıklardan Alınan FaizlerBankalardan Alınan Faizler1.296 95Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler26 2.453Menkul Değerlerden Alınan Faizler167Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar167Diğer Faiz Gelirleri250 150FAİZ GİDERLERİ (-)0 -19Kullanılan Kredilere Verilen Faizler0 -19NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ3.835 7.203NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-56 -63Alınan Ücret ve Komisyonlar143 128Gayri Nakdi Kredilerden143 128Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-199 -191Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-199 -191TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-571 1.146Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.984 4Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)2.413 1.142DİĞER FAALİYET GELİRLERİ52 39FAALİYET BRÜT KÂRI3.260 8.325KREDİ KARŞILIKLARI (-)-224 -62PERSONEL GİDERLERİ (-)-989 -838DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.398 -937NET FAALİYET KARI (ZARARI)649 6.488BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)649 6.488SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-230 -1.445Cari Vergi Karşılığı-329 -1.461Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi99 16SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)419 5.043DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI419 5.043Grubun Karı (Zararı)419 5.043Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 0 139.586TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 0 139.586Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4 5.043 5.047 0 5.047Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar DağıtımıDağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan TutarlarDiğerDönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 -76 66.411 10.880 5.043 144.633 0 144.633Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 0 77.291 16.732 156.398 0 156.398TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye60.000 2.375 0 77.291 16.732 156.398 0 156.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 419 419 0 419Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar DağıtımıDağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan TutarlarDiğerDönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 0 77.291 16.732 419 156.817 0 156.817Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)53.312 12.958 66.270 48.091 26.394 74.485Nakit ve Nakit Benzerleri53.152 12.958 66.110 47.931 26.394 74.325Nakit Değerler ve Merkez Bankası592 905 1.497 289 841 1.130Bankalar48.059 12.053 60.112 45.141 25.553 70.694Para Piyasalarından Alacaklar4.501 4.501 2.501 2.501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar160 160 160 160Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)77.261 15.584 92.845 77.289 14.080 91.369Krediler77.261 77.261 77.289 77.289Kiralama İşlemlerinden Alacaklar15.584 15.584 14.080 14.080Donuk Alacaklar1.201 1.201 1.201 1.201Özel Karşılıklar (-)-1.201 -1.201 -1.201 -1.201SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)613 613 636 636MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)536 536 453 453Diğer536 536 453 453YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)3.471 3.471 3.471 3.471CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI183 183 84 84DİĞER AKTİFLER5.897 10.476 16.373 4.517 3.471 7.988VARLIKLAR TOPLAMI141.273 39.018 180.291 134.541 43.945 178.486YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0 0 0ALINAN KREDİLER0 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0Bonolar0 0 0 0FONLAR139 15.701 15.840 44 13.963 14.007Müstakrizlerin Fonları139 15.701 15.840 44 13.963 14.007GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0 0 0KARŞILIKLAR5.188 5.188 4.926 4.926Genel Karşılıklar4.505 4.505 4.280 4.280Çalışan Hakları Karşılığı683 683 646 646Diğer KarşılıklarCARİ VERGİ BORCU605 605 1.445 1.445ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0Krediler0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.812 29 1.841 1.684 26 1.710ÖZKAYNAKLAR156.817 156.817 156.398 156.398Ödenmiş Sermaye60.000 60.000 60.000 60.000Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 2.375Diğer Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 2.375Kar Yedekleri77.291 77.291 77.291 77.291Yasal Yedekler4.119 4.119 4.119 4.119Olağanüstü Yedekler73.172 73.172 73.172 73.172Kar veya Zarar17.151 17.151 16.732 16.732Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı16.732 16.732 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı419 419 16.732 16.732YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI164.561 15.730 180.291 164.497 13.989 178.486Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)419 5.043DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 4Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 4Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 4TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)419 5.047Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-6.136 995Alınan Faizler3.932 6.793Ödenen Faizler0 -19Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar143 128Elde Edilen Diğer Kazançlar0 1.185Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-989 -838Ödenen Vergiler-6.526 -5.227Diğer-2.696 -1.027Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-3.587 -7.056Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.503 -581Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.197 -6.923Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.833 1.137Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 -5.261Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.280 4.572Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-9.723 -6.061YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-304 4.620Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-53 -37Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-69 -46Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 4.954Diğer-182 -251FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.812 1.257Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-8.215 -184Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar74.325 63.773Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar66.110 63.589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853454BIST