***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2020 10:38
nın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin "Atatürk Caddesi Basın Apt. N370/1 Kat:2 D:3 Alsancak / Konak/ İzmir" adresinde iritbat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-10199 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881893
BIST
13:371.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
13:377,9351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
13:379,3084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0166
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
13:37484,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,55
|Açılış
|: 484,21
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler13:37
|ETYAT
|5,06
|13.280.563
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|148.812.525
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|73.179.915
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|31.631.648
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.459.330
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|741.325
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|181.714
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|258.070
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|278.149
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|427.200
|% -9,99
|
|PETKM
|4,76
|1.032.733.742
|% -1,86
|
|ZOREN
|3,01
|988.840.464
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,95
|916.192.125
|% 2,63
|
|ECILC
|7,17
|777.385.282
|% 3,91
|
|KRDMD
|3,69
|595.371.467
|% -0,54
|
|EKGYO
|1,95
|916.192.125
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,01
|988.840.464
|% -1,63
|
|PETKM
|4,76
|1.032.733.742
|% -1,86
|
|KRDMD
|3,69
|595.371.467
|% -0,54
|
|ECILC
|7,17
|777.385.282
|% 3,91
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9316
|7,9351
|% 0,31
|
|Euro
|9,3012
|9,3084
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,2473
|10,2987
|% -0,14
|
|Frank
|8,6509
|8,7030
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1095
|2,1201
|% 0,34
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-5,92
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.185
|3.265
|-16,57
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-8,02
|
|Çeyrek
|772
|790
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-1,08
|