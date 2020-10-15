***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









nın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Atatürk Caddesi Basın Apt. N370/1 Kat:2 D:3 Alsancak / Konak/ İzmir" adresinde iritbat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-10199 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Dinamik Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881893BIST