***DMK* *QUAGR*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
05.04.2021 09:29
***DMK******QUAGR*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürüleri Sanayi ve Tİcaret A.Ş.
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923148
BIST
10:501.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,52
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
10:508,1810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0285
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2475
En Düşük
8,1460
10:509,6180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0351
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,7115
En Düşük
9,5854
10:50453,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,61
|Açılış
|: 453,51
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler10:50
|ERBOS
|75,90
|41.230.295
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|21.247.192
|% 9,99
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|107.394.909
|% 9,96
|
|BTCIM
|15,23
|7.202.793
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|9.405.814
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,00
|9.381.996
|% -9,47
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|BJKAS
|8,55
|299.444.651
|% -7,07
|
|KOZAL
|126,00
|293.078.872
|% 0,72
|
|GARAN
|6,90
|233.487.714
|% 0,27
|
|JANTS
|903,30
|180.836.106
|% 9,23
|
|ASELS
|15,95
|168.466.079
|% 2,90
|
|BJKAS
|8,55
|299.444.651
|% -7,07
|
|GARAN
|6,90
|233.487.714
|% 0,27
|
|GSRAY
|3,70
|98.846.105
|% -7,04
|
|PETKM
|6,12
|140.087.981
|% 2,17
|
|SISE
|7,48
|168.090.368
|% 1,22
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1753
|8,1810
|% 0,35
|
|Euro
|9,6026
|9,6180
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,2792
|11,3358
|% 0,34
|
|Frank
|8,6344
|8,6865
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1731
|2,1840
|% 0,27
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-6,66
|
|Altın Gr.
|455
|455
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,76
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,74
|
Seans Raporu
10:50
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-
11:01ARENA
Yüzde 6.18 oranında artışla 58.40 lira fiyatla işlem gören hissede 587, 253 adet işlem
-
11:00ARENA
Yüzde 6.27 oranında artışla 58.45 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 112 adet işlem
-
10:59IZFAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 662, 731 adet işlem
-
10:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 39 artarak (% 0.27 ) 1, 236
-
10:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BANVT, SNPAM, FENER, IZFAS, NTGAZ, ERBOS, SNKRN