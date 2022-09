DMR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









DMR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)LÜTFİYE DEFNE DEMİR 237000 TRY 94,80VOLKAN DEMİR 6000 TRY 2,40ÖMER LALİK 2000 TRY 0,80FATİH ÖZŞAHAN 1000 TRY 0,40VEYSEL KARANİ PALAK 1000 TRY 0,40CEMİLE KUZU 1000 TRY 0,40HÜSEYİN FIRAT 1000 TRY 0,40FATİH KÜLLÜ 1000 TRY 0,40TOPLAM 250000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065928BIST