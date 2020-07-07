***DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
07.07.2020 09:51
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
07/07/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
DMSAS.E şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855502
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
0
En Düşük
0
18:056,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8665
En Düşük
6,8524
18:057,7608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0056
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7844
En Düşük
7,7516
18:05393,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 393,72
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
393,22
BIST En Aktif Hisseler
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|SAYAS
|4,49
|4.738.195
|% 0,00
|
|OZBAL
|4,18
|37.166.099
|% 0,00
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|SAYAS
|4,49
|4.738.195
|% 0,00
|
|OZBAL
|4,18
|37.166.099
|% 0,00
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5470
|8,5899
|% 0,02
|
|Frank
|7,2493
|7,2929
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8239
|1,8331
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-1,67
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.552
|2.572
|0,50
|
|Tam
|2.627
|2.639
|0,50
|
|Yarım
|1.276
|1.291
|0,30
|
|Çeyrek
|638
|646
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,44
|
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