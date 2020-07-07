Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

07.07.2020 11:52
GÜNCEL HABERLER



***DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

İlgili Şirketler [DMSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
07/07/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
07/07/2020
Sıra Açma Saati
12:00
Açıklamalar

DMSAS.E pay sıraları, ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 12:00'de işleme açılacak, sırada 12:00-12:10 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 12:15'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855688


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:40117.132
Değişim :  -1,14% |  -1.353,23
Açılış :  118.792  
Önceki Kapanış :  118.485  
En Yüksek
119.512 En Düşük
117.096
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 5,29 4.324.877 % 9,98  
ORMA 7,13 488.519 % 9,86  
PKENT 207,00 3.467.463 % 9,41  
KENT 742,60 11.470.025 % 7,76  
DOBUR 17,24 1.667.658 % 7,35  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5418 8,5846 % -0,04  
Frank 7,2459 7,2896 % -0,09  
Riyal 1,8249 1,8340 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -5,62  
Altın Gr. 392 392 -1,27  
Cumhuriyet 2.544 2.562 -8,60  
Tam 2.618 2.629 -8,80  
Yarım 1.272 1.286 -4,30  
Çeyrek 636 644 -2,10  
Gümüş.Ons 18,07 18,11 -0,18  
Gümüş Gr. 3,99 4,00 -0,04  
B. Petrol 42,72 42,72 -0,38  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru