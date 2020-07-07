***DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [DMSAS]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıDEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi07/07/2020Sıra Açma Başlangıç Tarihi07/07/2020Sıra Açma Saati12:00AçıklamalarDMSAS.E pay sıraları, ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 12:00'de işleme açılacak, sırada 12:00-12:10 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 12:15'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855688BIST