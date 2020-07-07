***DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
07.07.2020 11:52
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
İlgili Şirketler [DMSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
07/07/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
07/07/2020
Sıra Açma Saati
12:00
Açıklamalar
DMSAS.E pay sıraları, ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 12:00'de işleme açılacak, sırada 12:00-12:10 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 12:15'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855688
BIST
11:40117.132
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -1.353,23
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.096
11:406,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8684
En Düşük
6,8524
11:407,7481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0183
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7415
11:40392,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,33
|Açılış
|: 392,48
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|4.324.877
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|PKENT
|207,00
|3.467.463
|% 9,41
|
|KENT
|742,60
|11.470.025
|% 7,76
|
|DOBUR
|17,24
|1.667.658
|% 7,35
|
|BJKAS
|3,23
|229.555.554
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KRTEK
|4,00
|5.236.057
|% -6,32
|
|GEREL
|5,81
|16.091.241
|% -5,83
|
|KRDMA
|4,30
|7.375.321
|% -5,49
|
|EKGYO
|2,13
|1.482.576.165
|% -0,47
|
|ODAS
|2,84
|910.118.957
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|691.720.923
|% -0,84
|
|TKFEN
|17,48
|502.125.309
|% -1,85
|
|TUPRS
|87,80
|476.614.234
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,13
|1.482.576.165
|% -0,47
|
|ODAS
|2,84
|910.118.957
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,85
|348.650.932
|% 0,54
|
|SKBNK
|1,68
|261.941.220
|% -3,45
|
|DOHOL
|2,28
|330.774.772
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5418
|8,5846
|% -0,04
|
|Frank
|7,2459
|7,2896
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-5,62
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.562
|-8,60
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-8,80
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,30
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,38
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TKFEN, TSKB
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, YKBNK, SAHOL
-
11:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1071, 38 kaybederek (% -0.98 ) 108, 373
-
11:56
DOBUR, PKENT, NIBAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:56
GEREL, SKTAS, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında