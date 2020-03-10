***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 17:57
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DMSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826353
BIST
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.461,51
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.022
18:056,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1649
En Düşük
6,1032
18:057,0158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0140
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
18:05327,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -4,50
|Açılış
|: 327,31
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.318.797
|% 14,73
|
|YBTAS
|4.906,10
|232.474
|% 10,00
|
|YONGA
|11,00
|38.220
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.042.668
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|217.299.547
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.874.165
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.449.375
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|905.989
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|200.504.236
|% -14,62
|
|ASELS
|25,90
|1.151.902.026
|% -6,70
|
|THYAO
|9,97
|1.123.621.171
|% -3,95
|
|GARAN
|9,35
|777.200.416
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,26
|417.257.608
|% -1,31
|
|EREGL
|8,66
|268.318.394
|% 1,52
|
|IHLGM
|1,19
|234.005.798
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,26
|417.257.608
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|265.815.816
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,28
|151.943.144
|% -5,19
|
|KARSN
|1,51
|180.959.195
|% -9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9811
|8,0211
|% -0,68
|
|Frank
|6,5791
|6,6187
|% -0,49
|
|Riyal
|1,6358
|1,6440
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|-26,33
|
|Altın Gr.
|329
|329
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,90
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|36,41
|36,41
|2,05
|