***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:14
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827323
BIST
10:2098.410
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -2.556,50
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
98.083
10:206,2347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:207,0511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0494
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0511
En Düşük
6,9909
10:20327,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,09
|Açılış
|: 327,74
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|4,71
|78.050.999
|% 18,05
|
|DEVA
|11,60
|35.051.893
|% 16,70
|
|SELEC
|8,58
|26.293.933
|% 16,26
|
|RTALB
|2,67
|8.459.125
|% 16,09
|
|ECZYT
|12,58
|23.402.267
|% 14,16
|
|HATEK
|6,20
|227.622
|% -16,67
|
|ARMDA
|13,74
|17.244
|% -14,98
|
|BRKSN
|2,51
|161.928
|% -14,92
|
|OYAYO
|4,07
|1.839.697
|% -14,85
|
|RYSAS
|4,85
|7.325.087
|% -14,76
|
|THYAO
|8,96
|115.056.160
|% -6,76
|
|ASELS
|25,16
|84.496.914
|% -3,82
|
|ECILC
|4,71
|78.050.999
|% 18,05
|
|MGROS
|24,30
|60.257.534
|% 5,74
|
|BIMAS
|58,50
|39.827.421
|% 5,60
|
|IHLGM
|1,02
|29.274.059
|% -8,93
|
|ADESE
|1,34
|30.568.929
|% 1,52
|
|ECILC
|4,71
|78.050.999
|% 18,05
|
|EKGYO
|1,18
|17.988.272
|% -4,84
|
|ODAS
|1,49
|22.142.467
|% -7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9510
|7,9909
|% 0,15
|
|Frank
|6,6337
|6,6736
|% 0,59
|
|Riyal
|1,6538
|1,6621
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|1,66
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|-1,45
|
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