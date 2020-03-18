***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:05
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830288
BIST
11:3186.257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -520,41
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
11:316,4596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0610
|Açılış
|: 6,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4604
En Düşük
6,3873
11:317,0940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1109
En Düşük
7,0187
11:31310,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -3,67
|Açılış
|: 310,86
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
310,07
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.098.413
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|597.420
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|CELHA
|6,19
|628.256
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|ASELS
|22,08
|289.091.237
|% 0,45
|
|THYAO
|7,98
|272.368.585
|% 0,00
|
|GARAN
|8,35
|245.621.587
|% -0,48
|
|TSPOR
|2,57
|137.160.435
|% -4,81
|
|YKBNK
|2,04
|109.524.169
|% -0,49
|
|TSPOR
|2,57
|137.160.435
|% -4,81
|
|YKBNK
|2,04
|109.524.169
|% -0,49
|
|ODAS
|1,23
|62.297.158
|% 4,24
|
|IHLGM
|0,80
|30.764.267
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,45
|16.466.726
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7476
|7,7865
|% 0,78
|
|Frank
|6,6832
|6,7234
|% 0,81
|
|Riyal
|1,7130
|1,7215
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.498
|1.499
|-30,32
|
|Altın Gr.
|312
|313
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,39
|12,44
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,40
|28,40
|-0,33
|